Извержение вулкана Кракатау в 1883 году было в тысячи раз мощнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Самым громким звуком, зарегистрированным в истории человечества, стало извержение вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года, пишет Wionews.

Издание рассказало, что взрыв, который прогремел в 10:02 утра, был слышен на расстоянии более 4800 километров - от Маврикия в Индийском океане до Австралии.

"Звук был настолько интенсивным, что разорвал барабанные перепонки у людей на соседних судах и был зафиксирован на барографах по всему миру. Это уникальное событие не только изменило ландшафт, но и оставило неизгладимый след в атмосфере и климате Земли", - говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что извержение Кракатау было вулканическим событием беспрецедентного масштаба. Взрыв уничтожил две трети острова и вызвал цунами высотой до 46 метров. Облака пепла поднялись в атмосферу на 25 километров.

"Атмосферные ударные волны от извержения несколько раз облетели земной шар, а климатические последствия, возникшие в результате этого, привели к глобальному снижению температуры, известного как вулканическая зима, что повлекло массовые неурожаи и дефицит продовольствия", - пишет издание.

Кроме того, как говорится в статье, извержение высвободило энергию, эквивалентную примерно 200 мегатоннам тротила, что примерно в 10 000 раз мощнее, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Также ударные волны уничтожили более 160 деревень и унесли более 36 000 жизней.

По словам ученых, это событие оказало глубокое влияние на изучение вулканологии и сейсмологии, побуждая к научным исследованиям причин и последствий таких мощных извержений.

Издание пишет, что в истории наблюдений были и другие события, которые вызвали огромную звуковую энергию. Так, извержение вулкана Таравера в Новой Зеландии в 1886 году было слышно на расстоянии более 1000 километров, тогда как Тунгусское событие в Сибири 1908 года, вызванное взрывом метеорита в воздухе, создало ударные волны, которые сравняли более 2000 квадратных километров леса.

Также уже в новейшей истории взрыв от извержения вулкана Сент-Хеленс в США в 1980 году был слышен на расстоянии до 320 километров.

Ранее УНИАН писал, что в ближайшие годы мир может увидеть разрушительное извержение вулкана. Речь идет о супервулкане Йеллоустоун, извержение которого может потенциально повлиять не только на США. Результаты недавнего исследования показали, что магматическая система Йеллоустоуна не является монолитной - она состоит из неоднородных полостей расплава, встроенных в в значительной степени затвердевшую кору. А источником тепла под этой магмой является базальтовая интрузия из мантии, которая постепенно увеличивает эти зоны плавления. Нагрев может в конце концов привести к соединению магматических полостей, что увеличит вероятность крупномасштабного извержения.

Вас также могут заинтересовать новости: