Писториус заявил, что Европа должна действовать, исходя из приоритетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм по поводу концепции "стены дронов", которая призвана защитить восточные страны Европы от возможных вторжений в их воздушное пространство. По его словам, это не удастся реализовать в ближайшие годы, пишет Politico.

"Я очень ценю идею "стены дронов", но мы должны обратить внимание на управление ожиданиями. Речь не идет о концепции, которая будет реализована в ближайшие три или четыре года", - сказал он на панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности 2025.

Писториус добавил, что Европа должна действовать, исходя из приоритетов. Он подчеркнул, что сейчас необходимо думать об обеспечении достаточной гибкости процессов разработки и закупок в связи с быстрым развитием технологий.

Видео дня

"Защита от дронов необходима, но не с помощью "стены дронов"", - заявил министр обороны Германии.

"Стена дронов" - что известно

Напомним, что концепция "стены дронов" продвигается Европейской комиссией. Идея заключается в создании системы обороны вдоль восточного фланга Европейского Союза, которая сможет обнаруживать, отслеживать и, при необходимости, сбивать вражеские беспилотники.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна присоединится к "стене дронов". Он отметил, что Словакия является полноправным членом НАТО и активно участвует во всех консультациях согласно статье 4 Вашингтонского договора.

Кроме того, представитель Еврокомиссии Тома Ренье говорил о том, что Украина станет частью "стены дронов". По его словам, эта инициатива позволит защитить прифронтовые страны ЕС и Украину от потенциальных атак дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: