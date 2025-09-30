Аналитики отметили, что Tomahawk, в первую очередь, является морской ракетой, поэтому встанет вопрос, с чего ее запускать.

Вице-премьер-министр США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает решение о получении Украиной крылатой ракеты Tomahawk. Аналитики Defense Express отмечают, что если США и примут такое решение, встанет вопрос с чего запускать эти ракеты.

Издание отмечает, что Tomahawk, в первую очередь, является морской ракетой. Однако, передачу ракетных эсминцев или подводных лодок сразу можно отвергнуть. При этом, эксперты добавляют, что Tomahawk запустить с самолета, даже с В-52, невозможно.

Поэтому, как считают аналитики, единственной реалистичной опцией остаются наземные пусковые установки. Однако, как говорится в материале, и с этим могут быть проблемы, потому что самой известной системой запуска этих ракет с земли является Typhon, которым довольно сильно заинтересовалась Германия.

Видео дня

В то же время, по словам аналитиков, США имеют два подразделения, которые получили эти пусковые и они сосредоточены на Тихом океане. Можно рассмотреть только саму пусковую, а не целую установку, которую, например, Lockheed Martin продвигает в Европе, но надо немало времени на ее изготовление и поставку.

Однако, как рассказали эксперты, прямо сейчас у США есть условно лишние пусковые под Tomahawk. Примерно месяц назад Корпус морской пехоты США принял решение отказаться от пусковых установок LRF (Long Range Fires) под эти ракеты.

Причиной отказа стала их малая проходимость по слабым грунтам, что для морпехов, которые должны были высаживать LRF на пляже, является критичным. Однако, как отмечают аналитики, для Украины это не является проблемой.

Более того, по мнению экспертов, Украина вряд ли получит оригинальные LRF, поскольку эта пусковая - дистанционно управляемый наземный дрон на базе JLTV. Однако вся система запуска Tomahawk, которая вполне может быть установлена на любое другое колесное шасси, как раз очень нужна Украине.

Издание приводит данные, что на лето этого года Корпус морской пехоты США имел на вооружении 4-8 LRF и план на 56 единиц до 2028 года. Примечательно, что снятие с эксплуатации LRF планируется в 2026 финансовом году, который в США должен начаться уже с 1 октября текущего года, то есть, через несколько дней.

Поэтому, по мнению аналитиков, если решение передать Tomahawk Украине и будет принято, то вопрос пусковых пока не выглядит проблемным.

Ракеты Tomahawk для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что есть большая вероятность, что Украина получит ракеты Tomahawk. Он также добавил, что сейчас есть большое количество технических вопросов по использованию этих ракет, в частности, это касается пусковых установок. Нарожный рассказал, что разрабатывается новая система Тайфун - огромный грузовик, который будет возить эту крылатую ракету, и с нее происходит пуск. Он добавил, что заказчиком этой системы выступает Германия. Нарожный не исключает, что эти пусковые платформы будут передаваться Украине. Если это произойдет, это может стать в какой-то степени геймчейнджером.

Также мы писали, что директор Программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев предположил, что разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk и комплексов для их наземного запуска, вероятно, уже идут, но на публику их не объявляют. По его мнению, пока рано говорить о том, дадут ли нам полный комплекс для запуска или "ракетный all-inclusive". Краев отметил, что то, что в принципе этот разговор снова поднялся - уже хорошо.

Вас также могут заинтересовать новости: