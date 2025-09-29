Ранее они выступали вместе в дуэте.

Известная украинская певица Анна Добрыднева рассказала, какие сейчас у нее отношения с Иваном Дорном. Ранее они выступали вместе в дуэте "Пара Нормальных".

В комментарии программе "Тур звездами" Анна откровенно высказалась о Дорне, который с начала полномасштабного вторжения не занимает четкой гражданской позиции и даже планирует выпускать русскоязычный альбом. По словам певицы, бывшего коллеги уже давно нет в ее окружении. Более того, она совсем не следит за его жизнью.

"Я вообще не вижу о нем новостей. Ну, то есть мой эфир и вокруг меня информация вообще совсем о другом. И я общаюсь с другими людьми. У меня, ну, кардинально изменилось окружение. Некоторые люди остались такие фундаментальные, которых я обожаю всей душой, а многие люди просто отсеялись с началом полномасштабного вторжения", - заявила Добрыднева.

Исполнительница добавила, что не собирается доносить Ивану определенные нарративы. По ее мнению, каждый взрослый человек должен самостоятельно принимать и отвечать за свои решения.

"Я вообще не вижу никаких новостей и не хочу ни к кому обращаться, чтобы что-то кому-то сказать, доказать. Это смыслы внутри человека. И мы же взрослые люди. Каждый выбирает, что делать", - отметила Анна.

