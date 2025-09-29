Она уверяет, что впервые услышала о них из сети.

Украинская блогерша София Стужук (Левданская) назвала сообщение о том, что ее подозревают в уклонении от уплаты налогов, "политизированной медийной атакой" и попыткой дискредитировать ее.

Вечером она опубликовала в своем Telegram-канале обращение, в котором уверяет, что никогда не получала официального уведомления о подозрении. Блогерша говорит, что впервые узнала об уголовном деле из СМИ и Telegram-каналов.

По словам Стужук, в период с 2018 по 2022 год она вела деятельность как ФЛП 3-й группы, платила все налоги и никогда не имела претензий со стороны фискальных органов:

Видео дня

"В начале 2023 года мой ФЛП был официально закрыт, что невозможно без подачи всех отчетов и погашения всех обязательств. И вообще, мои счета в Монобанке и Приватбанке, а также доступ к "Дії" были незаконно заблокированы весной 2022 года, как и ограниченный доступ к соцсетям".

Блогерша отметила, что во время пребывания в Украине к ней не возникало никаких вопросов, но теперь, "в момент политической турбулентности и очередной волны атак на блогеров", ее "внезапно" назвали должницей.

"Я расцениваю эти публикации как политизированную медийную атаку и очередную попытку дискредитировать меня со стороны заинтересованных лиц", - сказала она, не раскрыв, кого имеет в виду.

Напомним, сегодня днем Бюро экономической безопасности и Киевская прокуратура сообщили, что известную украинскую блогершу подозревают в уклонении от уплаты 11 миллионов гривен налогов.

Был опубликован скриншот Instagram-страницы подозреваемой. Хотя снимок профиля и имя пользователя размыли, они очень напоминают аккаунт самой Стужук. Также совпадает возраст подозреваемой, скандальность заявлений и тот факт, что она не находится в Украине. Имя обвиняемой не озвучивали.

Вас также могут заинтересовать новости: