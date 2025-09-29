Девушка создала свой бренд одежды.

Ольга Сумская подробно рассказала о бизнесе своей 23-летней дочери. В частности, она призналась, помогала ли девушке финансово.

В комментарии программе "Тур звездами" Заслуженная артистка Украины заявила, что поддерживает максимально начинания своей младшей дочери. Более того, именно звездная мама является главным инвестором Анны.

"Конечно, что мама помогла. Ну, а кто же еще поддержит? Родная мама. Я вижу, как она живет этим, как она готовилась, как она разрабатывала эти чертежи, как она рождала эти эскизы, какие они совершенные. Анечка год над этим работала и поэтому это ее толчок, который я всесторонне, как мама, поддерживаю и папа тоже. Ну и собственно верю, что это возможно станет ее бизнесом, еще одним увлечением, которое перерастет в нечто более серьезное", - поделилась актриса.

При этом Сумская отметила, что не планирует возвращать вложенные в бизнес дочери деньги. По ее словам, она сделала это искренне, чтобы поддержать мечту девушки.

"Да что же это я буду забирать деньги у ребенка? Конечно, это уже беспроцентно и не надо ничего возвращать. Я верю в ее дело и я надеюсь, что она будет развиваться в этом плане и появятся ее поклонники, ценители и клиенты. А возможно будет потом какой-то бутик спортивной одежды, потому что сегодня спорт актуален и мы таким образом подтягиваем всех поклонников посмотреть на страницу GANZEN. Понимаете, Ганзя и Дзен. Там же же сколько заложено смыслов", - отметила она.

Также Ольга добавила, что профессиональный выбор дочери ее совсем не возмутил. По ее словам, актерство все равно остается в жизни 23-летней Анны.

"Я спокойно к этому отношусь. Главное, чтобы она любила именно то дело, которым она сегодня занимается и делала это с воодушевлением, с вдохновением. Вот и как говорят: "хочешь не работать ни одного дня, занимайся своим любимым делом". Ну, так оно и получается. Тем более, что ее бабушка, родная, мама моего мужа, она всю жизнь отдала швейной фабрике. Она была закройщицей женской одежды... Но театральную деятельность она не покидает. Она со мной на гастролях. Пусть еще и актерская деятельность ее вдохновляет", - сказала Сумская.

Недавно Ольга Сумская удивила ответом на вопрос о старшей дочери, которая проживает в Москве.

