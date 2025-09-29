Эксперт ответил, дадут ли США 'ракетный all-inclusive' Украине для запуска Tomahawk

По словам Александра Краева, разговоры об усилении ракетного потенциала Украины - это уже очень хороший сигнал.

Разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk и комплексов для их наземного заускивания, вероятно, уже идут, но публично о них не объявляют. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Краев, директор Программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма".

Отвечая на вопрос, предоставят ли Украине, кроме собственно ракет Tomahawk и наземные ракетные комплексы "Тайфун" для их запуска, он отметил, что "деталей пока даже американцы не дадут".

"Таких четких, тонких материй они пока не обсуждают. Пока мы перешли из этапа "это никогда ни при каких условиях не будет" к этапу "давайте подумаем, как это сделать". И мы пока на этапе "давайте подумаем", - сказал Краев.

Видео дня

По его словам, рано говорить о том, дадут ли нам полный комплекс для запуска или "ракетный all-inclusive".

"То, что в принципе этот разговор снова поднялся, - это уже хорошо. Поэтому о деталях будем говорить позже. Тем более, я убежден, что эти разговоры уже идут. Просто, учитывая сложности переговоров с американцами, эти разговоры не являются публичными", - отметил эксперт.

Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости

Как сообщалось, ранее издание The Telegraph обнародовало информацию о том, во время закрытой части встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский запросил дальнобойные ракеты Tomahawk.

После встречи Зеленский сказал журналистам, что Трамп соглашается с его просьбой о крылатой ракете большой дальности, которая бы поставила Москву в зону досягаемости ударов Киева.

Впоследствии Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп позволил нашей стране наносить удары по территории в глубине России.

Также Келлог объяснил позицию Трампа относительно возможного предоставления Украине ракет Tomahawk. По его словам, решение о передаче ракет еще не принято, впрочем оно находится исключительно в компетенции Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: