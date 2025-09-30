Государства-члены ЕС призывают создать коалиции для решения проблем в обороне континента.

На этой неделе в столице Дании Копенгагене состоится встреча лидеров Европейского Союза, где они обсудят передовые оборонные проекты, среди которых и "стена дронов".

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что актуальность таких планов возникла после волны нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими объектами. Еврокомиссия создала документ, где изложила свои предложения в рамках стратегии, которая направлена на устранение пробелов в европейской обороне до 2030 года.

Основное внимание там уделяют именно противовоздушной и противоракетной обороне, а также дронам, говорится в материале. И этот документ, как пишут авторы, ляжет в основу обсуждений на предстоящей встрече в Дании.

"В свете продолжающейся военной агрессии против Украины и недавнего увеличения количества нарушений воздушного пространства государств-членов, два флагманских проекта – европейская стена из дронов и охрана восточного фланга – требуют особой срочности и должны быть оперативно реализованы", – говорится в этом документе.

По данным издания, новая "стена дронов" будет опираться на опыт Украины, одновременно интегрируя стартапы и научные круги в хабы по всей Европе. "Восточная сторожевая служба" будет призвана должна защищать Европу от гибридных атак. Она будет включать ряд элементов: наземную оборону, средства противодействия дронам, а также морские и космические элементы.

Отмечается, что государства-члены ЕС призывают создать коалиции для решения проблем в обороне континента. Германия уже выразила готовность взять на себя руководство в области противовоздушной обороны.

"Финансирование частично будет осуществляться за счет кредитного фонда SAFE в размере 150 млрд евро. Потенциальные проекты должны быть представлены до конца ноября, чтобы претендовать на эти средства. Также ведутся переговоры с Великобританией и Канадой о предоставлении странам, не входящим в ЕС, возможного доступа к этим средствам. Позже могут быть рассмотрены также Япония и Индия", – объясняют авторы.

Издание добавляет, что Европейская Комиссия выступила с инициативой относительно коллективных мер по перевооружению Европы и поощрения совместных закупок без дублирования усилий НАТО. Отслеживать прогресс в этом вопросе блок планирует с помощью ежегодных отчетов.

"Стена дронов": что известно

Не так давно стало известно, что Европейский Союз намерен построить "стену дронов" (Drone Wall) в странах НАТО, граничащих с Россией. Известно, что к этому амбициозному проекту привлекут Украину.

Стоит отметить, что в Евросоюзе пообещали защиту "стены дронов" и для Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценил этот проект. Он говорит, что это не удастся реализовать в ближайшие годы. По его словам, Европа должна действовать, исходя из приоритетов.

