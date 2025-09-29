Цены на отдельных АЗС уже превысили максимум, обещанный "гауляйтером" полуострова.

В разгар бензинового кризиса во временно оккупированном Крыму "заморозили" стоимость бензина и ограничили продажу топлива до не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил назначенный РФ "глава" полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, в течение следующих 30 дней стоимость дизельного топлива на оккупированном полуострове якобы не должна превышать 75 рублей за литр; бензина марки АИ-92 – 70 рублей за литр. "Глава" Крыма добавил, что для бензина марки АИ-95 лимит установлен на уровне 76 рублей за литр, а премиального 95-го – 80 рублей за литр.

Впрочем, по данным открытых источников, стоимость топлива на некоторых АЗС на временно оккупированном полуострове еще 25 сентября превысила "максимум Аксенова".

Еще несколько дней назад Аксенов обещал нормализовать ситуацию с поставками 95-го бензина в Крыму "до конца дня".

Бензиновый кризис в РФ и на оккупированных территориях

Систематические удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к бензиновому кризису и обновлению исторических максимумов по биржевым ценам на бензин.

По состоянию на середину сентября проблемы с топливом почувствовали в более десяти регионах РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Более того, из-за ударов украинских беспилотников РФ продлила запрет на экспорт бензина до конца года и ограничила вывоз дизельного топлива за границу до конца года. Заметим, что РФ является вторым в мире экспортером дизеля.

