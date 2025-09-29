По словам специалиста, ни один отдельный язык любви не может полностью удовлетворить наши эмоциональные потребности.

На свиданиях, в разговорах между партнерами и во время терапии для пар все чаще можно услышать обсуждение "пяти языков любви", описанных психологом Гэри Чемпеном в одноименной книге.

Согласно мнению автора, люди выражают любовь пятью основными способами: через слова поддержки, проведение качественного времени вместе, подарки, помощь в делах и физические прикосновения.

Как пишет для Psychology Today психотерапевт Чарли Хантингтон, такая концепция имеет шаткую научную основу. В недавнем обзоре исследований ученые выяснили, что доказательства в пользу трех главных утверждений Чепмена довольно слабые. В частности, почти нет подтверждения того, что:

у каждого человека есть один главный язык любви;

существует только пять таких языков;

отношения счастливее, если партнеры говорят на одном языке любви.

Ученые приводят другую метафору и предлагают представить любовь как питание. Таким образом, чем разнообразнее "рацион" проявлений заботы мы получаем, тем здоровее наши отношения. Другими словами, языки любви не похожи на "суперфуд", который удовлетворяет все потребности сразу, а скорее на различные группы продуктов, которые вместе формируют сбалансированную диету.

Но все ли продукты одинаково полезны? Более свежие исследования показали интересную закономерность: удовлетворенность отношениями больше зависит не от того, "угадывает" ли партнер главный язык любви, а от двух конкретных форм поведения - слов поддержки и проведенного вместе времени.

Хантингтон замечает, что в том, чтобы ценить подарки или приятные жесты, нет ничего плохого. Однако стоит помнить, что отношения поддерживаются многими процессами, и некоторые из них являются особенно "питательными".

