Neptune Energy придерживается экологически чистого процесса добычи лития.

Потенциально одно из крупнейших в мире месторождений лития обнаружили в Германии. Данная находка на территории Европы может оказать серьезное влияние на экономику как страны, так и Евросоюза в целом.

Пресс-служба компании Neptune Energy сообщила, что сейчас разрабатывается проект по добыче лития в регионе Альтмарк (Саксония-Анхальт). В августе 2025 года международное независимое агентство по оценке Sproule ERCE определило ресурсную базу проекта в размере 43 миллионов тонн карбоната лития (LCE). Таким образом, в северной части Саксонии-Анхальт может находится один из крупнейших в мире проектов по добыче лития.

По данным Trading economics, цены на карбонат лития поднялись до 73 900 юаней за тонну с месячного минимума в 72 450 юаней 15 сентября. По состоянию на 19:00 29 сентября цены на карбонат лития остановились на отметке 73 550 юаней за тонну.

При этом энергетический эксперт Клайд Рассел в своей колонке для Reuters пишет, что на Международном саммите по критически важным минералам и металлам было заявлено, что спрос на ключевые переходные металлы для энергетики, как ожидается, увеличится в четыре раза до 2035 года.

Ожидается, что спрос на металлы для аккумуляторов: литий, графит, никель, марганец и кобальт, в общей сложности вырастет с примерно 3 миллионов метрических тонн в этом году до 12 миллионов за следующие десять лет, заявил на конференции аналитик Fastmarkets Оливье Массон.

Стоит отметить, что литий – один из важнейших металлов для мировой экономики из-за своего широкого применения в производстве аккумуляторов для электромобилей и портативной электроники. Кроме того, литий используется в металлургии для улучшения свойств сплавов, в производстве стекла и керамики, а также в ядерной энергетике.

Доминирующую роль в глобальной цепочке лития играет Китай - третий по величине производитель после Австралии и Чили. Именно Поднебесная перерабатывает более 75% мирового лития в материал, пригодный для производства аккумуляторов.

Месторождения лития - последние новости

Недавно стало известно, что компания EnergyX инвестирует в масштабный проект, направленный на обеспечение производства лития в США. Отмечается, что амбициозный проект реализуется в регионе Арк-Лу-Текс – на пересечении штатов Арканзас, Луизиана и Техас.

Проект по добыче лития, также известный как завод Lonestar, согласно планам компании, сможет приносить 5000 тонн лития в год (т/год) на первом этапе. На втором этапе, как ожидается, цифры увеличатся до 25 000 т/год.

