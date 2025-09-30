30 сентября - важная дата для всего мира и для православных верующих.

Последний день сентября примечателен многими торжествами. Украинские и международные праздники сегодня посвящаются нескольким профессиям. А православные верующие молятся известному киевскому святому. Мы назвали давние обычаи этого дня и его самых известных именинников.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю в православных храмах проводят богослужение в честь митрополита Михаила Киевского, который основал Михайловский Златоверхий монастырь. Ему молятся о семейном благополучии, утешении в горе и о наступлении мира.

Многие верующие могу помнить, какой сегодня церковный праздник наступал по старому стилю. Это день памяти трех мучениц по имени Вера, Надежда, Любовь и их матери Софии. Это торжество считалось удачным для женского пола.

Какой сегодня праздник в Украине

30 сентября проводится Всеукраинский день библиотек, с которым поздравляют библиотекарей. Лучший способ отметить его - посетить ближайшее заведение и подарить ему свою книгу.

Несколько известных украинцев родились в эту дату и теперь их ежегодно вспоминают 30 сентября - это историк Михаил Драгоманов, поэт Андрей Панив, активист и военнослужащий ВСУ Дмитрий Ярош.

Какой сегодня праздник в мире

Представители двух гуманитарных профессий отмечают свои торжества - это День переводчика и День копирайтера. Если у вас есть такие знакомые, то обязательно поздравьте их и пожелайте профессиональных успехов.

Также в Европе празднуется День мальчиков, в который принято поздравлять сыновей, племянников и других близких юношей, а также делать им подарки. Хотя он известен в основном в Польше, можно также отметить такой праздник сегодня в Украине.

Интересно узнать, какой сегодня праздник наступает в других странах - это День восстановления в Канаде, День защиты коал в Австралии, День независимости в Ботсване, День секретаря в Венесуэле.

30 сентября появились на свет некоторые личности со всемирной славой: философ Джалаледдин Руми, физик Невилл Мотт, писатели Трумен Капоте и Эли Визель, медик Барри Маршалл, актриса и модель Моника Белуччи, актриса Марион Котийар и футболист Оливье Жиру.

Какой праздник 30 сентября в народе

Приметы об этой дате предупреждают о скором похолодании:

если журавли и аисты уже улетели, то близятся морозы;

ночные заморозки предвещают короткую осень и раннее лето;

пошел дождь - к снежному декабрю;

если небо пасмурное, то температура снизится.

Наши предки занимались уборкой: мыли окна, выносили мусор, стирали постельное белье. В матрасах и подушках меняли старую набивку на новую. В шкафах убирали летние вещи и доставали зимние, а также разжигали печь.

Очень удачным сегодня праздник считался для водных процедур, купания в бане или горячих источниках. Чтобы быть здоровыми до конца года, рекомендуется умыться святой водой.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования запрещают разводить беспорядок, ходить в грязной одежде и спать в неубранной кровати. Неудачно пройдет ремонт, починка сломанных предметов. Также не стоит в праздник сегодня ссориться, особенно из-за финансовых вопросов.

