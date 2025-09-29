Предположительно, для атаки применили обычную ракету "Нептун".

Украинские крылатые ракеты "Нептун" поразили завод "Электродеталь" в Карачеве Брянской области РФ. Выбранный объект и особенности поражения указывают, что россияне, вероятно, расформировали или вывели из активного использования местный арсенал ГРАУ.

Как пишет Defense Express, Генеральный штаб ВСУ сообщил о применении четырех ракет по заводу "Электродеталь" в Брянской области. Тип ракет уточнили впоследствии в ВМС Украины.

По данным ГУР МОУ, этот завод поставляет в Россию электрические разъемы, которые применяются в частности в аэрокосмической промышленности. Например, идентифицированная продукция фигурировала в конструкции российского FPV-дрона "Химера".

Видео дня

В то же время отмечается, что в Карачеве расположен также еще один важный военный объект – 67-й арсенал ГРАУ (1046-й центр материально-технического обеспечения). Он находится в другой части города и уже подвергался ударам ВСУ: 19 ноября 2024 года по нему был нанесен удар ракетами ATACMS, после чего зафиксировали около 12 вторичных взрывов. Однако тогда, как свидетельствуют данные из открытых источников, наполнение склада боеприпасами было существенно меньшим, чем на некоторых других арсеналах ГРАУ.

По мнению аналитиков, сам факт того, что для нынешнего удара выбрали завод "Электродеталь", а не место хранения боеприпасов, является признаком того, что арсенал в Карачеве или существенно ограничили в использовании, или же его расформировали. То есть, противник минимизировал эксплуатацию этого склада, делая его менее привлекательной целью для ударов.

Как считают эксперты, вероятно, сейчас для поражения цели применялась обычная версия ракеты "Нептун", предназначенная для удара по наземным объектам, а не "длинный" вариант с радиусом до 1000 км. Карачев расположен примерно в 120 км от границы с Украиной, поэтому стандартная конфигурация ракеты вполне подходит для такой задачи.

Удар по заводу в Брянской области РФ

Напомним, в Брянской области РФ был поражен "Карачевский завод "Электродеталь", который специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов – базовых элементов для военной техники.

Эта продукция используется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, танках, бронетранспортерах и другой бронетехнике, комплексах связи и тому подобное. Это предприятие – фактически часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается ремонт современного российского оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: