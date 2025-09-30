Крылатые ракеты Tomahawk значительно усилили бы способности Украины наносить удары вглубь России.

США рассматривают возможность удовлетворения просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет Tomahawk и разрешения Киеву нанести удары ими вглубь России, подтвердил в выходные специальный представитель президента Дональда Трампа в Украине и России Кит Келлог, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что крылатые ракеты Tomahawk, которые имеют дальность полета не менее 2414 км, стали бы значительным усилением арсенала Украины и ее способности наносить удары вглубь территории России, включая Москву, чего предыдущая администрация США не хотела позволять.

В публикации говорится, что специальный представитель Трампа Кит Келлог в воскресенье, 29 сентября, в интервью Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине осуществлять удары на большие расстояния с помощью оружия американского производства.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также давал интервью этому же каналу в тот же день поделился, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно продажи ракет Tomahawk европейским странам, которые после этого планируют их отправить в Украину.

Издание отмечает, что Вэнс высказал мнение, что России стоит "проснуться и принять реальность".

"Много людей погибает, им нечего показать взамен. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень незначительного, если вообще какого-то, военного преимущества?", - сказал Вэнс.

По мнению издания, продажа Tomahawk будет означать резкое изменение во взглядах Трампа на ситуацию на поле боя в Украине, даже несмотря на то, что Россию обвиняют в усилении провокаций против стран НАТО.

Ракеты Tomahawk для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали заявления, что Украине могут предоставить Tomahawk. Песков добавил, что эти заявления "очень серьезные", и сейчас внимательно их изучают и анализируют. Он добавил, что нужно понять "потенциальные угрозы" и "кто будет втянут в процесс". Спикер Кремля добавил, что тогда можно будет определяться с позицией.

Также мы писали, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко поделился, что если Украина получит Tomahawk и разрешение поражать вражеские объекты в радиусе 3 тыс. км, то в зоне поражения окажутся вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы и т.д. Тимочно отметил, что даже удары ATACMS по российским базам или аэродромам, которые они эксплуатируют на оккупированных территориях Украины, были для врага болезненными.

