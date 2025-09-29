В дипломатическом ведомстве говорят, что есть хорошая и плохая новости по этому поводу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно нарушения украинской границы дронами со стороны его страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"?" – отметил Сибига.

Но, по его словам, есть и плохая новость. Она заключается в том, что премьер-министр и в дальнейшем остается "отравленным российской пропагандой".

"Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", – добавил глава МИД.

Нарушение границы Украины дронами со стороны Венгрии

О том, что украинские военные зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства дронами-разведчиками, которые могли быть венгерскими, информировал 26 сентября президент Владимир Зеленский.

В то же время, Орбан "поставил под сомнение" суверенитет Украины и отверг обвинения со стороны Киева в том, что венгерские разведывательные беспилотники нарушили воздушное пространство страны.

"Допустим, они пролетели там [в Украине] несколько метров, и что с того?", – сказал Орбан.

Кроме того, глава венгерского правительства посоветовал Украине уделять больше внимания своей восточной границе.

