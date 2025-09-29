Ключевой фактор, который влияет на выбор времени посадки, - каким способом выращен саженец.

Время высадки фруктового дерева в открытый грунт зависит от нескольких факторов, и один из главных - каким способом выращен саженец - в открытом грунте или в контейнере, пишет bhg.com.

Издание расспросило экспертов, когда лучше сажать фруктовые деревья - осенью или весной, и они назвали ключевые факторы, которые следует учитывать, чтобы выбрать лучшее время для высадки.

По словам специалиста по выращиванию фруктов и орехов Университета штата Луизиана Майкла Полозолы, обычно для посадки мы покупаем фруктовые деревья или с голыми корнями, выкопанные из открытого грунта, или выращенные в контейнерах.

"Выбор между деревьями с голыми корнями и выращенными в контейнерах напрямую влияет на сроки высадки. Деревья с голыми корнями, как правило, доступны только в конце зимы и в начале весны, и их нужно сажать в это же время, пока они еще в состоянии покоя, чтобы растения избежали шока от пересадки", - говорит Полозола.

Он пояснил: чем раньше посажено дерево - тем лучше. Если дерево с голыми корнями посадить позже весной, как правило, его корни не будут иметь возможности восстановиться.

"Я бы не затягивала с посадкой деревьев с голыми корнями до поздней весны. Иначе они будут подвергаться стрессу", - считает и доцентка кафедры садоводства в Университете штата Айова Сюзанна Слек.

Между тем деревья, выращенные в контейнерах, можно сажать в грунт в любое время, когда земля не промерзла, утверждает Полозола, но есть основания полагать, что лучше это делать осенью.

"Поскольку эти деревья уже укоренены в почве, они начинают образовывать новые корни до наступления периода покоя, что помогает уменьшить стресс от пересадки и дает им энергии для следующего вегетационного периода", - объясняет он.

По его словам, короткие дни и прохладный воздух также уменьшают стресс от пересадки. Кроме того, в этот период часто выпадает больше осадков.

К тому же Слек советует сажать деревья осенью до наступления первых заморозков. Еще одно предостережение - это подкормка:

"Не вносите удобрения под деревья, высаженные осенью. Иначе они, вероятно, зимой вызовут повреждения фруктовых деревьев, поскольку растения не успеют закалиться к минусовым температурам".

Деревья, выращенные в контейнерах, можно сажать и весной, говорит Слек, но тогда важно дождаться окончания заморозков.

Эксперты назвали и другие факторы, которые важны при выборе времени посадки.

Климат

"Климат и региональность играют важную роль при определении лучшего времени для посадки фруктовых деревьев. Хотя существуют общие рекомендации, такие как посадка осенью или ранней весной, местные условия часто смещают эти окна. На сроки влияют температура почвы, режим осадков, риск замерзания. Важно согласовать время посадки с местным климатом, а не полагаться исключительно на календарные даты", - рассказал Полозола.

Размер

"Очень большие экземпляры часто имеют трудности с акклиматизацией и, чтобы выжить, могут потребовать сильной обрезки или интенсивного ухода. С другой стороны, очень маленькие деревья могут быть не готовы к посадке, их легко подавляют сорняки или другие стрессовые факторы окружающей среды. Выбор здорового дерева среднего размера с хорошей корневой системой обычно является самым безопасным вариантом", - отметил эксперт.

Виды

"Некоторые виды и сорта фруктовых деревьев более снисходительны к сезону посадки, чем другие. Сильные сорта, как правило, лучше справляются с сезонными колебаниями, но сила роста может значительно отличаться в пределах одного вида. Например, некоторые сорта инжира могут приживаться легче, чем другие, из-за своих особенностей роста", - пояснила Слек.

Тропические фруктовые деревья

Для тропических фруктовых деревьев эксперты настоятельно рекомендуют весеннюю посадку, поскольку в таком случае дерево имеет полный вегетационный период, чтобы прижиться, прежде чем столкнуться с любым холодным стрессом, говорит Полозола.

"Даже в теплом климате тропические виды, такие как манго, папайя или гуава, чувствительны к повреждению корней и требуют стабильной температуры почвы и постоянной влажности для процветания", - добавил он.

Осенняя высадка обычно не рекомендуется для тропических деревьев, особенно в районах, где бывают даже легкие заморозки. Ведь этим деревьям часто не хватает устойчивости, чтобы восстановиться в случае повреждения холодом.

