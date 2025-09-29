Жмайло считает, что получение ракет Украиной возможно, и рассказал, как эти ракеты можно запускать.

Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить Украине ракеты Tomahawk, и их можно будет запускать с передвижных установок. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он отметил, что поставки таких ракет возможны, но не стоит слишком увлекаться по этому поводу.

"Все еще может очень быстро откатиться назад, но это наконец-то какой-то реальный ответ на то, что делает Россия. Она действует по-дурацки. Она не проявляет даже показной гибкости. Трамп понимает, что фронт замер, потому что продвижение на сотни метров - этим никого не удивишь", - сказал Жмайло.

По его словам, если Россия и в дальнейшем будет демонстрировать такое поведение, то Украина сможет получить ракеты Tomahawk от США:

"Надежда есть, но не надо сейчас очаровываться, чтобы потом снова не разочаровываться".

Эксперт отметил, что Украине критически необходимы ракеты Tomahawk для уничтожения центров принятия решений в России. Он добавил, что во время Курской операции ВСУ уничтожали их штабы и высший генералитет, и это помогало нашей стране.

"Почему предоставление именно сейчас? Из-за позиции России, которая выставляет Вашингтон, мягко говоря, дураками. Путин всех задолбал", - сказал Жмайло.

По его словам, Украине эти ракеты нужны для уничтожения нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ и для нанесения точечных ударов по центрам принятия решений, штабам и крупным складам с боеприпасами.

"Нам критически необходимы эти ракеты, чтобы захлебнулось это российское осенне-зимнее наступление", - подчеркнул он.

При этом Жмайло отметил, что большинство экспертов говорит о том, что Tomahawk морского или шахтного базирования, а у нас флота нет, а шахты построят не скоро.

"Но у американцев есть и передвижные Tomahawk. Когда они устанавливаются на подвижную платформу на грузовик и могут нести, грубо говоря, тубус с одной ракетой и это нам дает очень большие возможности на маневры - запуск из разных точек, чтобы россияне не успели среагировать. Еще есть вариант запуска с авиации, но у нас нет самолетов, которые могли бы быть адаптированы к этой ракете. Но наземные пусковые установки они есть и их вполне реально получить", - подчеркнул Жмайло.

Ракеты Tomahawk для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что американский президент Дональд Трамп позволил Украине наносить удары вглубь территории России. По его словам, это решение также поддерживают представители администрации США.

На прямой вопрос, считает ли президент США, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием, Келлог, ответил, что это было санкционировано президентом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что администрация Трампа рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk. Такое заявление он сделал в эфире Fox News.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявления администрации США об одобрении президентом Дональдом Трампом ударов ВСУ вглубь России и возможной передаче Украине ракет Tomahawk.

Он отметил, что в Москве слышали эти заявления, отметив, что они "очень серьезные", и сейчас внимательно их изучают и анализируют, в частности, могут ли эти ракеты запускать только украинцы, или это должны делать американские военные, а также, кто наводит эти ракеты.

Относительно возможного предоставления Украине Tomahawk, то, по словам кремлевского пресс-секретаря, нужно понять "потенциальные угрозы".

