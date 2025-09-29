В октябре фанатов сериалов ждет сразу несколько громких камбэков и новых премьер.

Октябрь этого года порадует киноманов долгожданными новыми сезонами "Ведьмака", "Монстра", "Дипломатки" и "Мэра Кингстауна".

Среди самых "горячих" премьер – "Оно: Добро пожаловать в Дерри", "Последний рубеж", "Лазарь" и "Мистер Скорсезе".

Обо всех 13 самых интересных сериалах октября 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Начальная школа "Эбботт"

Abbott Elementary (США, ABC, комедия/ситком, 5 сезон, старт –1 октября)

Ситком в жанре мокьюментари рассказывает об учительнице начальных классов Джанин Тигс (ее роль исполняет Квинта Брансон), которая остается идеалисткой несмотря на обстоятельства. В Украине сериал не столь известен, но в США это настоящий феномен – у него огромные рейтинги, высокие оценки критиков и десятки престижных наград, включая "Золотые глобусы" и "Эмми".

Пятый сезон будет насчитывать десять эпизодов, они будут выходить по одному раз в неделю.

Монстр: История Эда Гина

Monster: The Ed Gein Story (США, Netflix, криминал/история, 3 сезон, старт – 3 октября)

Это уже третье пришествие мегапопулярного сериала-антологии "Чудовища" от Райана Мерфи, посвященного самым известным американским серийным убийцам. После успешного пересказа реальных дел Джеффри Дамера и братьев Менендес, теперь в центре внимания оказался Эд Гин – печально известный убийца и расхититель могил, на основе истории которого были созданы многие известные убийцы в кино (от "Психо" до "Дома 1000 трупов"). Главную роль в этом сезоне сыграл Чарли Ханнэм ("Хулиганы", "Багровый пик", "Меч короля Артура", "Джентльмены").

Эта часть антологии "Чудовища" будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Рекруты

Boots (США, Netflix, комедия/драма/военный, 1 сезон, старт – 9 октября)

В центре сюжета – подросток-гей, над которым издевались в школе, и в итоге он импульсивно решил поступить в морскую пехоту США. Там он находит новую цель и неожиданных друзей в пестрой компании новобранцев. Одну из ролей в сериале сыграла Вера Фармига (франшиза "Заклятие", "Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтс", "Соколиный глаз").

Первый сезон будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Виктория Бекхэм

Victoria Beckham (Великобритания, Netflix, драма/документальное, 1 сезон, старт –9 октября)

Шоу предлагает зрителям заглянуть в лондонское ателье бывшей звезды Spice Girls, а ныне иконы стиля и известного дизайнера Виктории Бекхэм, пока она готовится к Неделе моды в Париже и рассказывает о своей жизни.

Мини-сериал будет состоять из трех эпизодов.

Последний рубеж

The Last Frontier (США, Apple TV+, триллер/драма, 1 сезон, старт – 10 октября)

Сериал рассказывает о маршале США Фрэнке Ремнике, который в малозаселенном регионе Аляски разбирается с крушением тюремного транспортного самолета, перевозившего жестоких заключенных, многие из которых теперь оказались на свободе. Главные роли исполнили Джейсон Кларк ("Самый пьяный округ в мире", "Терминатор: Генезис", "Оппенгеймер") и Доминик Купер ("Первый мститель", "Warcraft: Начало", сериал "Проповедник").

Первый сезон будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Splinter Cell: Перед лицом смерти

Splinter Cell: Deathwatch (США, Netflix, анимация/шпионское, 1 сезон, старт – 14 октября)

Главный герой этого анимационного сериала под взрослую аудиторию – настоящая легенда в теневом мире шпионов Сэм Фишер. Вернувшись в дело, он должен помочь новобранцам раскрыть мировой заговор. В оригинальной версии главного героя озвучил Лив Шрайбер ("Крик", "Люди Икс: Росомаха", сериал "Рэй Донован").

Первый сезон будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что у проекта будет второй сезон.

Дипломатка

The Diplomat (США, Netflix, шпионское/политическое, 3 сезон, старт – 16 октября)

В новом сезоне этого хитового сериала о после США в Лондоне Кейт Уайлер (в исполнении Кэри Рассел) ставки в политических играх станут выше, а методы их достижения – еще более жестокими.

Третий сезон будет насчитывать семь эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что у шоу будет четвертый сезон.

Мистер Скорсезе

Mr. Scorsese (США, Apple TV+, биография/документальное, 1 сезон, старт –17 октября)

Зрителей ждет подробный портрет одного из лучших режиссеров в истории кино Мартина Скорсезе (Таксист", "Последнее искушение Христа", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых", "Убийцы цветочной луны"). Кроме самого режиссера в сериале появятся многие звезды Голливуда, которые в свое время работали с ним – среди них Леонард Ди Каприо, Роберт де Ниро, Дэниел Дэй-Льюис, Марго Робби, Шэрон Стоун, Кейт Бланшетт, Мик Джаггер, Стивен Спилберг и многие другие.

Мини-сериал будет насчитывать пять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Лазарь

Lazarus (США, Великобритания, Amazon, хоррор/криминал, 1 сезон, старт – 22 октября)

Новый сериал от мастера детектива Харлана Кобена рассказывает о судебном психологе, который расследует нераскрытые дела об убийствах, вернувшись в родной дом после смерти отца. Главные роли в шоу исполнили Сэм Клафлин ("Ангелы Чарли", "До встречи с тобой", "Энола Холмс", франшиза "Голодные игры", сериал "Дейзи Джонс и The Six") и Билл Найи ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Рок-волна", "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: часть 1", франшиза "Другой мир").

Первый сезон будет насчитывать шесть эпизодов, все они станут доступны одновременно.

Никто этого не хочет

Nobody Wants This (США, Netflix, романтика/комедия, 2 сезон, старт –​​​​​​​ 23 октября)

Агностический автор подкаста Джоан и раввин Ной продолжат испытывать на прочность свою любовь, несмотря на все различия в их взглядах и вмешательство со стороны семьи.

Второй сезон будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Оно: Добро пожаловать в Дерри

IT: Welcome to Derry (США, HBO Max, ужасы, 1 сезон, старт –​​​​​​​ 26 октября)

События сериала, являющегося приквелом фильмов "Оно" 2017 и 2019 годов, основанных на одноименном романе "короля ужасов" Стивена Кинга, будут происходить в 1962 году в городке Дерри в штате Мэн – том самом, где зловещий клоун Пеннивайз преследовал детвору и в оригинальных фильмах. Как и в двух последних экранизациях романа "Оно", Билл Скарсгард снова воплотил образ Пеннивайза.

Первый сезон будет насчитывать семь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

Мэр Кингстауна

Mayor of Kingstown (США, Paramount+, криминал/триллер, 4 сезон, старт – 26 октября)

Напряженный сериал с Джереми Реннером (франшиза "Мстители") о влиятельной семье Макласки, которая занимается жестоким тюремным бизнесом, возвращается. Среди прочего в сериале поднимаются темы системного расизма, коррупции и неравенства.

Четвертый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Ведьмак

The Witcher (США, Польша, Netflix, фэнтези/экшн, 4 сезон, старт– 30 октября)

Долгожданное возвращение "Ведьмака" на экраны готовится пройти испытание заменой главного актера – с Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. Напомним, этот сериал, снятый на основе одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывает об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, который неожиданно находит себе семью.

Четвертый сезон будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что у шоу будет пятый сезон, который станет финальным.

