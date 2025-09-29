Псу Патрону пора на пенсию: роботизированные псы зачистили лес на Киевщине после атаки РФ

Преемники пса Патрона помогли саперам ГСЧС собрать суббоеприпасы, которые остались после обстрела РФ.

Выявлять и зачищать элементы кассетных боеприпасов после очередного вражеского обстрела на Киевщине спасателям помогли роботизированные псы.

Их работу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала в соответствующем видео, размещенном в Telegram-канале.

Рассказывается, что сначала саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели разведку, задействовав роботизированного пса с видеокамерой.

"Так специалисты в режиме реального времени дистанционно обнаружили взрывоопасные предметы. Саперы собрали и уничтожили на специальной площадке суббоеприпасы, которые визуально напоминали металлические сферы", - говорится в сообщении, сопровождающем видео.

Попутно ГСЧС призвало граждан не приближаться, не касаться и не пытаться самостоятельно изымать подозрительные металлические предметы. В случае их обнаружения надо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям по номеру "101".

Чем известен пес Патрон

Как писал УНИАН, пес Патрон сейчас самая известная собака-сапер в мире. Он начал службу в шесть месяцев. Только за первый месяц полномасштабной войны обнаружил 90 мин. Сейчас он уже является четвероногим символом несокрушимости и имеет в TikTok более 600 тысяч фолловеров.

Патрон сейчас расширил свое поле деятельности - он не только помогает с разминированием, но и учит детей минной безопасности.

