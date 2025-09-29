При цене в 100 долларов это одни из самых доступных полноразмерных наушников с активным шумоподавлением в своем классе.

Бренд CMF, принадлежащий Nothing, представил недорогие полноразмерные наушники Headphone Pro. В сети новинку называют "убийцей" Apple AirPods Max из-за хорошего соотношения цены и качества.

Глава "фишка" новинки – Energy Slider. Это слайдер, позволяющий быстро настраивать нижние и верхние частоты в любом треке. Есть и классическое колесико для регулировки громкости, а также кнопка "действия", которую можно использовать, например, для вызова ChatGPT.

Объем батареи в Headphones Pro составляет 720 мАч. По словам компании, время работы наушников с полным зарядом может достигать рекордных 100 часов, однако с активным шумоподавлением время уменьшается до 50 часов. При этом доступна быстрая зарядка: 5 минут на 4 часа музыки.

Видео дня

Наушники весят 283 грамма, по железу: динамики 40-мм, модуль Bluetooth 5.4, а также кодеки SBC, AAC и LDAC. В комплекте идет кабель USB-C и тканевый чехол для хранения. Дизайн можно касмотизировать с помощью разноцветных амбушюр.

Продажи уже начались в Европе по цене 99 долларов (~4000 грн). Это делает устройство одними из самых доступных полноразмерных наушников с ANC и LDAC в своем классе.

Ранее в этом месяца Nothing выпустила следующее поколение беспроводных наушников Ear. Основным нововведением стала функция Super Mic: это первые TWS-наушники с микрофоном в зарядном кейсе.

Apple на сентябрьской презентации представила AirPods 3 Pro. Гарнитура получила вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Вдобавок обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике.

Вас также могут заинтересовать новости: