Процесс скрининга не происходил так быстро, как в случае с Украиной, ни с одной другой страной-кандидатом на вступление в ЕС.

Европейский Союз готов открыть первый переговорный кластер с Украиной. Однако Венгрия блокирует этот процесс.

Такое заявление сделала в интервью "Суспільному" еврокомиссар по расширению Марта Кос. Она пояснила, что для открытия первого кластера переговоров необходимо согласие всех 27 стран-членов блока. Чиновница также акцентировала, что процесс скрининга не происходил так быстро, как в случае с Украиной, ни с одной другой страной-кандидатом на вступление в ЕС.

"Это означает, что мы проработали более 100 000 страниц европейского законодательства. Процесс открытия переговорных кластеров основан на заслугах, поэтому Украина не будет оставаться позади, если реформы будут осуществлены. Мы действительно упорно работаем над этим, ведем диалог с государствами-членами, а также с Венгрией", – добавила она.

Еврокомиссар отметила, что одной из причин, по которым официальный Будапешт блокирует переговоры, является занекопоєння, которые там якобы видят в вопросе венгерского меньшинства в Украине. По ее словам, лучшим способом решения этой проблемы является процесс евроинтеграции.

"Чем быстрее Венгрия позволит нам открыть кластер 1, тем быстрее мы сможем обсудить все их беспокойства. Я считаю, что это одновременно и лучший ответ господину Орбану", – акцентировала чиновница.

Она также отметила, что ключевой реформой, над которой должна работать Украина, является борьба с коррупцией, что является чрезвычайно важным для восстановления страны. Стабильная экономика и законодательство будет привлекать иностранные инвестиции, говорит Марта Кос.

"Если у вас не будет сильных и независимых антикоррупционных институтов, иностранные инвесторы не придут, потому что будут считать свои инвестиции опасными. Без таких институтов много денег может быть потеряно", – констатировала она.

Путь Украины в ЕС

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС. 23 июня наша страна получила статус кандидата на вступление в блок. Уже 30 сентября должен завершиться скрининг на соответствие законодательства Украины европейскому.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вряд ли вступит в ЕС до 2034 года. По его словам, абсолютным приоритетом для блока сейчас является сделать все возможное для завершения войны.

Между тем Венгрия последовательно выступает против вступления Украины в блок. К примеру, в июле министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что наша страна якобы только ослабит Евросоюз.

