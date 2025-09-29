По его мнению, наступательные усилия на фронте будут приостанавливаться, в частности из-за изменения погоды.

Прошлой зимой в результате российской агрессии было уничтожено или повреждено до 80% украинской критической инфраструктуры. В последние месяцы Украина пыталась подготовиться к новой кампании ударов со стороны российских оккупантов.

Об этом рассказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью ntv. Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский давил на союзников, чтобы они предоставили больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

Кроме того, Украина постоянно развивает собственные возможности, в частности – дроны-перехватчики. Полковник добавил, что Киев также переносит свои производственные мощности на территорию стран НАТО, где российские захватчики не могут их атаковать.

Ссылаясь на данные украинских спецслужб, Маркус Райснер отметил, что в этом году Россия планирует изготовить от 30 до 40 тысяч дронов "Герань-2", 5700 дронов "Гарпия-1", а также – около 34 тысяч беспилотников "Гербера" и имитаторов.

"В общем почти 80 000 ударных и имитационных дронов. К этому добавляется до 2500 крылатых ракет, баллистических ракет и гиперзвуковых ракет. Как показывают видеозаписи последней атаки, дроны "Герань-2" теперь также используются для целенаправленных атак и уничтожения подстанций", – акцентировал он.

Говоря о ситуации на фронте, полковник австрийской армии добавил, что в течение последних 10 дней летняя наступательная кампания россиян достигла своего апогея. Хотя у них и есть определенные территориальные достижения, оккупанты не могут достичь оперативного прорыва, пояснил он.

"Эта летняя наступательная операция России также потерпела неудачу. Однако в нескольких местах вдоль фронта россияне смогли улучшить ситуацию в свою пользу", – отметил Райснер.

По его мнению, наступательные усилия будут приостанавливаться, в частности из-за изменения погоды. Еще больше затрудняет передвижение сил и падение листьев.

"Дроны еще быстрее и легче находят свою цель. Но как только земля замерзнет, может и будет снова зимнее наступление", – констатировал Маркус Райснер.

Авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen, заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. В то же время когда Украина получит эти самолеты и о каком количестве идет речь, он не уточнял.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, согласится ли на изменение границ для завершения войны. По словам украинского лидера границы Украины определены в Конституции, и эти границы всем известны, потому что признаны всеми странами в мире и международным правом.

