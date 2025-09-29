В зоне поражения Tomahawk могут оказаться все основные российские предприятия по изготовлению крылатых и баллистических ракет.

Война на истощение может приобрести другой характер, если Украине передадут крылатые ракеты Tomahawk. Об этом авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко сообщил в эфире телеканала Суспільне.

"Выпускался не в большом количестве, но существует сухопутный вариант - возможность запускать Tomahawk с наземных платформ. Я думаю, если нам удастся получить ракеты - мы сможем в значительной степени повлиять на ход боевых действий", - убежден Романенко.

Как отметил эксперт, ракета типа Tomahawk имеет боевую часть 450 кг, мол, "это не 20-30 кг, которую несут наши беспилотники". Дальность же поражения американских ракет, по словам Романенко, "может составлять около 1500 км, а может, и чуть больше".

Видео дня

"Под ударом находится - я не думаю, что будут посылать по Тюмени (регион нефтедобычи - УНИАН), - но главное, что под удар попадают два завода в РФ, которые выпускают "Шахматы", и основная масса заводов, которые выпускают ракеты Х-101, "Калибр", "Кинжал" и баллистические ракеты "Искандер"", - рассказал эксперт.

По его мнению, если Украина способна будет наносить удары крылатыми ракетами по этим предприятиям, "Россия просто сдуется, и война на истощение для России будет экспоненциально затухать", хоть и небыстро. Он добавил, что если "будут выведены из строя эти основные критические компоненты", Россия не сможет в дальнейшем осуществлять удары по украинским тылам.

"Потому что сейчас современная война - это так называемая параллельная война. Когда где-то идут на линии фронта бои, основное острие атак, основной смысл войны - это вывести из строя вражескую экономику, вражеские центры управления, склады, предприятия, которые выпускают вооружение", - добавил он.

По его словам, именно это россияне пытаются сделать с Украиной, но захватчикам это не удается, потому что тыл Украины - в Европе.

"Если мы сможем получить дальнобойное оружие - будь то "Фламинго" или Tomahawk - мы предприятия их ВПК достать сможем, и тогда война приобретет совсем другой характер", - сказал Романенко.

Ракеты Tomahawk для Украины

Ранее, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения в западных медиа о том, что Украина стремится получить от США крылатые ракеты Tomahawk.

"Что касается того, что Украина хочет от Соединенных Штатов Америки - все это есть. Мы передали президенту Соединенных Штатов Америки с деталями и иллюстрациями, чего хочет Украина. И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд, но и мы готовы к отдельным договорам к отдельным видам оружия, включая дальнобойное", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что это "очень чувствительный вопрос", и больше деталей не может сказать.

Также глава государства напомнил, что у Украины была договоренность о закупке оружия в США через различные программы.

"Все технические встречи, начиная с конца сентября и начала октября проведет украинская делегация в Соединенных Штатах Америки. Главные вещи мы проговорили с президентом, согласовали. Теперь переходим к практическому воплощению", - сказал Зеленский.

Он отметил, что тема крупного соглашения по закупке американского оружия, которая имеет рабочее название Mega deal, была обсуждена с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что решение о передаче ракет "Томагавк" еще не принято, и этот вопрос находится исключительно в компетенции президента США.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, обсуждение о предоставлении Украине ракет "Томагавк" продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: