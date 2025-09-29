За ними наблюдали уже несколько десятилетий.

Ученые из Университета Джорджии в новом исследовании подтвердили существование двух новых видов американских окуней (Micropterus): окуня Бартрама и окуня Алтамаха. Хотя описание этих видов опубликовано только сейчас, рыболовы и экологи встречали их давно.

Эколог Бад Фримен впервые увидел Micropterus pucpuggy (ныне окунь Бартрама) еще в 1980-х, когда местные рыбаки показали ему необычную рыбу. С тех пор команда Фримена систематически собирала образцы, пишет SciTechDaily.

Окунь Бартрама встречается в бассейнах рек Саванна и Салуда, а окунь Алтамаха — в бассейнах рек Алтамаха и Оги-чи.

Внешние и генетические отличия

Оба вида раньше считались разновидностями красноглазого окуня, но они имеют явные различия.

Окунь Бартрама : золотистый с темно-коричневыми пятнами, розоватым плавником и пятнистым брюхом; глаза карминово-красные с золотистой каймой. Длина до 38 см.

: золотистый с темно-коричневыми пятнами, розоватым плавником и пятнистым брюхом; глаза карминово-красные с золотистой каймой. Длина до 38 см. Окунь Алтамаха (Micropterus calliurus): золотистая чешуя с оливковым оттенком, темные пятна по бокам и оранжевые края плавников; глаза красные с золотистой каймой. Длина до 36 см.

Помимо внешних признаков исследователи подтвердили различия и на генетическом уровне.

