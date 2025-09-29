Языковая модель получила название CraftGPT.

Игрок в Minecraft под ником Sammyuri, известный созданием 1Hz процессора в игре, представил новый проект - CraftGPT. Это маленькая языковая модель, работающая на гигантском компьютере, собранном полностью из редстоуна.

Машина впечатляет не только размерами, около 439 миллионов блоков в сумме, но и функционалом - она действительно способна генерировать ответы на текстовые запросы, прямо как настоящий ChatGPT.

Правда, на результат придётся запастись терпением - одна реплика модели обрабатывается около двух часов, даже с ускорением внутриигровых часов в 40 тысяч раз.

По словам Sammyuri, CraftGPT построен без командных блоков, исключительно на редстоуне. В системе есть токенизаторы, матричные умножители и другие базовые компоненты.

Сама языковая модель обучена в Python на датасете TinyChat, имеет 5,087 миллионов параметров, 6 слоёв, словарь из 1920 токенов и контекстное окно на 64 токена.

Несмотря на внушительные технические характеристики, разработчик признаёт, что CraftGPT далёк от реальных LLM. Модель часто уходит в сторону, строит неграмотные фразы или выдаёт бред.

