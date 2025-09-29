Исландец Йон Сигурдссон рассказал, что никогда не забудет эту встречу.

Путешественник из исландского города Хабнарфьордур Йон Сигурдссон во время путешествия на севере канадского полуострова Лабрадор увидел и снял на камеру то, что, по его словам, он и представить не мог - схватку между самкой белого медведя и черным медведем, пишет CBC.

Сигурдссон назвал увиденное "невероятным и совершенно неожиданным". Он путешествовал в составе экспедиции с Баффиновой Земли в горы Торнгат, где и раньше встречал немало белых медведей.

На берегу водоема путешественники увидели самку белого медведя с медвежатами, которые поедали тюленя.

Видео дня

"Мы наблюдали с безопасного расстояния. Вдруг появилась еще одна самка с детенышем. Между ними вспыхнула небольшая стычка, но тюленя хватило всем", - рассказал Сигурдссон.

Впоследствии обе семьи разделили добычу, но именно после этого произошло нечто совершенно неожиданное.

"Мы увидели черного медведя, который спускался с холма к белым. Мы были уверены, что он не решится приблизиться, но он подошел прямо к белому медведю. Тот, конечно, был не в восторге... и началась атака", - вспоминает путешественник.

По его словам, белая медведица в конце концов прогнала черного соперника.

"За все годы путешествий я никогда не видел ничего подобного", - добавил он.

Сигурдссон слышал рассказы о встречах черных и белых медведей в этих краях, но такого развития событий еще никто не описывал. Он и его коллеги даже не смогли найти подобных фото в сети.

"Люди слышали о противостоянии Рокки против Аполло или Фредди против Джейсона, но здесь, в горах Торнгат, состоялся свой эпический бой - белый медведь против черного. Фото, где они сходятся лицом к лицу, уже распространяется по соцсетям", - говорит он.

"Мне очень приятно делиться этими кадрами. Многие не верят, считают, что это создано искусственным интеллектом. Но это настоящие события - и это добавляет особых эмоций", - подчеркнул Сигурдссон.

Он признается, что этот день останется в его памяти навсегда.

Необычная встреча украинских полярников

Как писал УНИАН, украинские полярники возле своей антарктической станции "Академик Вернадский", что на острове Галиндез, увидели пингвина с редким "отклонением" - у него нет белых полос на висках и затылке, хотя они являются одним из маркеров вида субантарктических пингвинов. Нетипичная окраска свидетельствует об избытке пигмента меланина в перьях. То есть, речь идет о естественном темном пигменте, который вырабатывает организм людей и животных. Именно он отвечает за цвет кожи, волос, перьев и радужки глаза.

Вас также могут заинтересовать новости: