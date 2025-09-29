Презентация прошла 28 сентября.

Вечером 28 сентября в рамках Tokyo Game Show 2025 прошла традиционная PC Gaming Show. На этот раз организаторы подготовили более 30 игр, среди которых как крупные проекты, так и необычные инди-тайтлы.

Morbid Metal

Быстрый экшен-роглайт, где можно на лету переключаться между персонажами и сражаться с футуристическими противниками и боссами. Ранний доступ стартует 30 сентября в Steam.

Reach

VR-приключение с паркуром и исследованием руин древнего города. Игрокам предстоит прыгать, лазить, а также управляться с луком, щитом и пистолетом. Релиз запланирован на 16 октября.

Blood: Refreshed Supply

Ремастер культового шутера от Nightdive, теперь с популярными фанатскими модами. Проект выйдет на ПК и актуальные консоли 4 декабря.

Threads of Time

Пошаговая RPG в стиле классических JRPG о путешествиях во времени с командой героев. Пока без даты релиза, но страница в Steam уже доступна.

Tanuku: Pon's Summer

Уютная адвенчура про енота, который доставляет посылки на велосипеде и выполняет повседневные задания в красочном мире. Демо уже доступно в Steam.

Soulmask

"Выживач" с открытым миром, выход из раннего доступа намечен на конец 2025 года.

Absolum

Красочный битемап с яркой визуальной стилистикой и интересной музыкой. Релиз игры запланирован на 9 октября, демо уже доступно в Steam.

Minos

Короткий анонс игры о минотавре, охотящемся на жертв в лабиринте.

House Flipper 2

Анонс дополнения для симулятора ремонта, в котором домашние питомцы превращают ремонт дома в хаотичное приключение. Релиз намечен на 2026 год.

Doomspire

Фэнтезийная карточная roguelike-игра о скитаниях в подземельях, уже доступная для покупки в Steam.

Clawpunk

Роглайк-платформер о коте, сражающемся с бандитами на локациях с завидной разрушаемостью. Релиз запланирован на 14 ноября в Steam.

Earth Must Die

Юмористическая point-and-click адвенчура о вторжении инопланетян. Страница игры доступна в Steam.

Task Time

Игра для компании до восьми человек с тысячами мини-испытаний, основанных на физических законах. Дата релиза пока неизвестна.

Join Us

Кооперативный "выживач", в котором игроки создают и развивают свою секту, готовясь к концу света. Релиз запланирован на 2026 год в Steam.

Yakuza Kiwami 3

Ремейк культовой игры серии Yakuza, который делает историю серии доступной даже для новых игроков.

RAEV: Kingdom on the Distant Shores

Симулятор строительства и расширения города лис. Развитие может происходить мирно или через захват других поселений. Релиз намечен на 2026 год, страница в Steam уже открыта.

The Relic: First Guardian

Мрачная экшен-RPG, разработчики показали аж 8 минут геймплея, что делает проект одним из рекордсменов по хронометражу на выставке.

Farmbotic

Научно-фантастическая ферма с элементами исследования подземелий и управления ресурсами. Релиз назначен на 2026 год.

Billie Bust Up

Ретро-адвенчура с ритм-сражениями и милым главным героем. Страница игры уже доступна в Steam.

Kaiju Cleanup

Игра об уборщике, который убирает последствия битв с гигантскими монстрами. Дата выхода пока неизвестна, страница есть в Steam.

Mars Tactics

Тактическая стратегия о колонии на Марсе с выбором стороны - рабочих или корпораций. Релиз запланирован на май 2026 года.

Outward 2

Ролевой "выживач" с акцентом на реализм и глубину прокачки персонажа. Выход запланирован на лето 2026 года, страница в Steam уже доступна.

Moomintroll: Winter's Warmth

Адвенчура о Муми-тролле с упором на исследование зимних просторов. Релиз запланирован на 2026 год.

Awaysis

Фэнтезийная PvP-игра с хаотичными боями и динамичным геймплеем. Страница игры открыта в Steam.

Oku

Сюжетная игра о странствующем монахе в Японии. Подробности уже доступны на странице в Steam.

Huntsman

Хоррор, в котором игроку предстоит прятаться от огромного паука, который расставляет свои ловушки. Релиз запланирован на ноябрь.

