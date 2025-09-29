Вечером 28 сентября в рамках Tokyo Game Show 2025 прошла традиционная PC Gaming Show. На этот раз организаторы подготовили более 30 игр, среди которых как крупные проекты, так и необычные инди-тайтлы.
Morbid Metal
Быстрый экшен-роглайт, где можно на лету переключаться между персонажами и сражаться с футуристическими противниками и боссами. Ранний доступ стартует 30 сентября в Steam.
Reach
VR-приключение с паркуром и исследованием руин древнего города. Игрокам предстоит прыгать, лазить, а также управляться с луком, щитом и пистолетом. Релиз запланирован на 16 октября.
Blood: Refreshed Supply
Ремастер культового шутера от Nightdive, теперь с популярными фанатскими модами. Проект выйдет на ПК и актуальные консоли 4 декабря.
Threads of Time
Пошаговая RPG в стиле классических JRPG о путешествиях во времени с командой героев. Пока без даты релиза, но страница в Steam уже доступна.
Tanuku: Pon's Summer
Уютная адвенчура про енота, который доставляет посылки на велосипеде и выполняет повседневные задания в красочном мире. Демо уже доступно в Steam.
Soulmask
"Выживач" с открытым миром, выход из раннего доступа намечен на конец 2025 года.
Absolum
Красочный битемап с яркой визуальной стилистикой и интересной музыкой. Релиз игры запланирован на 9 октября, демо уже доступно в Steam.
Minos
Короткий анонс игры о минотавре, охотящемся на жертв в лабиринте.
House Flipper 2
Анонс дополнения для симулятора ремонта, в котором домашние питомцы превращают ремонт дома в хаотичное приключение. Релиз намечен на 2026 год.
Doomspire
Фэнтезийная карточная roguelike-игра о скитаниях в подземельях, уже доступная для покупки в Steam.
Clawpunk
Роглайк-платформер о коте, сражающемся с бандитами на локациях с завидной разрушаемостью. Релиз запланирован на 14 ноября в Steam.
Earth Must Die
Юмористическая point-and-click адвенчура о вторжении инопланетян. Страница игры доступна в Steam.
Task Time
Игра для компании до восьми человек с тысячами мини-испытаний, основанных на физических законах. Дата релиза пока неизвестна.
Join Us
Кооперативный "выживач", в котором игроки создают и развивают свою секту, готовясь к концу света. Релиз запланирован на 2026 год в Steam.
Yakuza Kiwami 3
Ремейк культовой игры серии Yakuza, который делает историю серии доступной даже для новых игроков.
RAEV: Kingdom on the Distant Shores
Симулятор строительства и расширения города лис. Развитие может происходить мирно или через захват других поселений. Релиз намечен на 2026 год, страница в Steam уже открыта.
The Relic: First Guardian
Мрачная экшен-RPG, разработчики показали аж 8 минут геймплея, что делает проект одним из рекордсменов по хронометражу на выставке.
Farmbotic
Научно-фантастическая ферма с элементами исследования подземелий и управления ресурсами. Релиз назначен на 2026 год.
Billie Bust Up
Ретро-адвенчура с ритм-сражениями и милым главным героем. Страница игры уже доступна в Steam.
Kaiju Cleanup
Игра об уборщике, который убирает последствия битв с гигантскими монстрами. Дата выхода пока неизвестна, страница есть в Steam.
Mars Tactics
Тактическая стратегия о колонии на Марсе с выбором стороны - рабочих или корпораций. Релиз запланирован на май 2026 года.
Outward 2
Ролевой "выживач" с акцентом на реализм и глубину прокачки персонажа. Выход запланирован на лето 2026 года, страница в Steam уже доступна.
Moomintroll: Winter's Warmth
Адвенчура о Муми-тролле с упором на исследование зимних просторов. Релиз запланирован на 2026 год.
Awaysis
Фэнтезийная PvP-игра с хаотичными боями и динамичным геймплеем. Страница игры открыта в Steam.
Oku
Сюжетная игра о странствующем монахе в Японии. Подробности уже доступны на странице в Steam.
Huntsman
Хоррор, в котором игроку предстоит прятаться от огромного паука, который расставляет свои ловушки. Релиз запланирован на ноябрь.
