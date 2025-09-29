Машину построили на базе российского внедорожника "Нива".

Россияне наращивают использование в войне новых вездеходов "Улан". Об этом сообщает украинское издание "Милитарный".

Впервые машину показали на выставке "Армия-2024". Ее представили именно как альтернативу знаменитым китайским мотовездеходам Desertcross 1000-3, которые в Украине прозвали "гольфкарами". Последние оккупанты применяют, в частности, в наступлениях.

Известно, что машины "Улан" уже поступили на вооружение 110-й бригады 51-й гвардейской армии из состава Южного военного округа. Возможно, их используют и другие подразделения армии РФ.

Сама машина является легким двухосным вездеходом, предназначенным для того, чтобы перевозить личный состав и грузы. Ее рассматривают как простую, дешевую и ремонтопригодную технику.

Машину построили на базе внедорожника "Нива". Ее оборудовали трубчатым металлическим каркасом. Спереди находятся двигатель и трансмиссия, а посередине – кабина, рассчитанная на двух человек.

"Улан" имеет бензиновый двигатель мощностью 85 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Машина может похвастаться полным приводом.

Максимальная скорость составляет более 80 км/ч, а запас хода равен 320 км. Вооружение не предусмотрено, но есть места для личного оружия. Также на машину можно устанавливать средства РЭБ.

Другие новинки российского ОПК

Недавно россияне сообщили о создании нового легкого бронеавтомобиля "Легионер". Он призван закрыть потребности армии РФ, лежащие между небронированными военными автомобилями и бронетранспортерами.

По словам разработчиков, речь идет о многоцелевой платформе, которая может выполнять широкий спектр логистических и вспомогательных задач на поле боя. Для этого автомобиль имеет бронированную кабину и открытую грузовую платформу.

А еще ранее Россия представила бронемашину, которая может запускать целый "рой" ударных беспилотников. Как сообщалось, комплекс может поражать небронированную и легкобронированную технику.

