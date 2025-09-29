Ивановская считает, что российский продукт не должен навязываться украинцам автоматически.

Пока в Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия, российский контент - это не только развлечение, высказала мнение в интервью РБК-Украина доктор филологических наук, Уполномоченный по защите государственного языка, языковой омбудсмен Елена Ивановская.

По ее мнению, российский контент влияет на сознание граждан Украины.

"Это мягкая сила, которая незаметно влияет на сознание, нормализует агрессию, размывает идентичность", - сказала Ивановская.

По ее словам, этот вопрос нередко пытаются подать как "цензуру".

"Но на самом деле речь идет не о запрете, а о защите нашего культурного пространства и будущего поколения украинцев", - отметила языковой омбудсмен.

Она отметила, что если взрослые могут критически отнестись к навязанным продуктам, то дети и подростки - более уязвимы.

"Когда Spotify или YouTube автоматически предлагают им русские песни или сериалы, это не выбор, а манипуляция", - считает Ивановская.

Поэтому, по ее мнению, государству следует сделать так, чтобы это влияние не было агрессивным и всеобъемлющим. Она считает, что российский продукт не должен литься "фоном" и формировать подсознательно привычку.

"Именно поэтому Украина ищет пути сотрудничества с крупными платформами - чтобы контент из страны-агрессора не навязывался автоматически", - пояснила языковой омбудсмен.

В то же время, по ее словам, если украинцы хотят, они смогут находить российский контент самостоятельно. Но, по мнению Ивановской, он не должен формироваться как "первое предложение", потому что это вопрос культурной безопасности.

"И в то же время хочу подчеркнуть: мы защищаем все языки национальных меньшинств в Украине. Наша задача - поддержать многоязычие в культурном многообразии, но без русского доминирования. И это справедливо: как можно поддерживать язык государства, которое ежедневно убивает наших людей?", - отметила Уполномоченный по защите государственного языка.

Языковые скандалы в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что в стране в ближайшем будущем не появится языковых патрулей. Она объяснила, что они могут повлечь дестабилизацию в обществе. Ивановская считает, что многие люди в Украине по разным причинам не имели возможности выучить украинский язык. Хотя, по ее мнению, часть общества убеждена, что именно такие решительные меры, в частности, штрафы и патрулирование, могли бы решить все языковые вопросы.

Также мы писали, что Ивановская заявила, что во время военного положения удалить упоминание о русском языке в Конституции Украины невозможно. Но, она считает, что к этому нужно готовиться. Языковой омбудсмен пояснила, что действующая Конституция не предоставляет особого статуса русскому языку, но в статье 10, когда речь идет о языках национальных меньшинств и русском языке, он выделяется и стоит отдельно. По этой причине, считает Ивановская, эту статью использовали для сохранения доминирования русского языка в публичном пространстве, СМИ и образовании.

