Западная пресса и политикум поражены масштабностью и системностью ударов Службы безопасности Украины по нефтегазовым объектам в России. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко , комментируя последнюю статью в британской газете "The Sun".

Эксперт отмечает, что точные удары по объектам нефтегазовой промышленности работают на дестабилизацию военной машины российского диктатора.

"СБУ системно уничтожает нефтегазовый блок россиян. Благодаря тому, что удары постоянные - это уже сказалось на экономической способности РФ. А значит на количестве денег, которые Кремль способен тратить на боевые действия в Украине", - акцентирует Черненко.

Видео дня

Политолог считает, что удары по территории России усилили переговорные позиции Украины.

"В последние недели об эффективности этих ударов говорит все больше западных политиков и журналистов. В целом западная пресса поражена масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам россиян. Похоже, такие удары и являются теми "картами в переговорах", которые так хотели увидеть западные политики", - подчеркивает экс-нардеп.

"Мой британский коллега Филипп Ингрэм, которого цитирует The Sun, заявил, что удары дронов СБУ - это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Однако последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан. Украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Ингрэм уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины", - резюмирует Черненко.