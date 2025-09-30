Литва планирует в первую очередь усилить границы и стратегические объекты от возможных атак беспилотников.

В ближайшие годы Литва намерена потратить на противовоздушную оборону 500 миллионов евро. Однако, командующий Вооруженных сил страны Раймундас Вайкшнорас заявил, что это не даст 100% защиты воздушного пространства страны, пишет LRT.

"Как и все страны НАТО, мы не можем на данный момент гарантировать 100% безопасность воздушного пространства", - заявил он.

Вайкшнорас рассказал, что сначала страна планирует усилить приграничье и стратегические объекты. По его словам, на полное покрытие оборонных расходов необходимо значительно больше средств, чем указанная сумма, а именно, 10% ВВП страны.

"Управление ожиданиями очень важно. Внимание будет уделяться стратегическим объектам, а не только границам", - сказал военный.

При этом, он отметил, что Вооруженные силы Литвы сделают акцент на мобильности оборонительных систем, что позволит им быстро перемещаться в случае необходимости.

"Это даст нам возможность обнаруживать низко летящие объекты и нейтрализовать их", - пояснил Вайкшнорас.

По словам командующего Вооруженных сил Литвы, в НАТО пока нет единого решения для выявления и нейтрализации вражеских дронов. Он отметил, что недавно была запущена операция "Восточный страж" для помощи странам, пока они не создадут национальные системы.

Дроновые атаки в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия использует танкеры теневого флота, чтобы запускать и управлять дронами, которые направляет против стран Европы. Именно поэтому, подчеркнул президент Украины, Европа должна продолжать санкционное давление против России, чтобы ограничения болезненно ударили по российской торговле, энергоресурсах и всей инфраструктуре танкерного флота России. Зеленский добавил, что это еще одно свидетельство, того, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров.

Также мы писали, что компания Argus Interception поставила первую партию проверенных в боях дронов-перехватчиков в армию Германии. Поставленный тип дронов нейтрализует угрозы вражеских дронов с помощью специальных сеток. Производитель рассказал, что беспилотники предназначены для перехвата различных типов дронов - от квадрокоптеров и до дронов типа "Шахед". Отмечается, что в компании держат в тайне, где именно тестировали эти дроны, но не исключено, что речь идет именно об Украине.

