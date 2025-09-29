Девушку никогда не интересовали мужчины, которые избегают ответа на эти вопросы.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, Екатерина поделилась деталями их знакомства. В частности, она призналась, какие вопросы задавала мужу на первом свидании.

В своем блоге в Instagram девушка призналась, что не боится обсуждать серьезные темы сразу при первой встрече. Более того, она рассказала, что ее никогда не интересовали мужчины, которые избегают ответа на такие вопросы:

"Я считаю, что надо сразу все спросить, чтобы не тратить свое время на мужчину, который через полгода скажет, что он ищет себя. Если мужчину пугают серьезные вопросы на первом свидании, то пусть еще подрастет".

Так что Екатерина поделилась с подписчиками, какие именно вопросы задавала своему будущему мужу на их первом свидании. Среди них были вопросы о семье и финансах.

"Первое - не имеет ли он жены, девушки, даже такой, с которой он давно не спит. Второе - чем занимается (кем работает), третье - нужны ли ему серьезные отношения, четвертое - как видит финансовую модель семьи и пятое - почему разошелся с предыдущей (девушкой - УНИАН)", - выложила список блогер в stories.

Также третья жена Остапчука отметила, что самое главное в отношениях считает умение общаться, ведь тогда "сразу все сомнения отпадают".

Напомним, что недавно Екатерина Остапчук призналась, как распределяется бюджет в их семье.

