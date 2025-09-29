Группа спросила совета у своих поклонников.

Украинская группа "Пацики з Франека", известная по хитам "Марічка", "Vasya OMG" и "Музико грай!" неожиданно заговорила о Нацотборе-2026. Музыканты намекнули на свое участие в конкурсе.

Известный коллектив из Ивано-Франковска готовится к премьере новой песни "Серце" и запустил неожиданный опрос в своем TikTok. Они поинтересовались мнениями поклонников относительно того, стоит ли им заявляться с новым треком на Национальный отбор.

"Ну что, подавать эту песню на Евровидение? Что скажете?" - написали участники "Пациков из Франека".

Видео дня

Фаны ответили музыкантам. Кто-то заявил, что такой стиль - не формат конкурса, а кто-то ответил словами из будущей песни, отметив, что без этого трека на отборе будет "совсем не то":

"На Евровидении такую песню не поймут. Она слишком классная!"

"На мой взгляд, Евровидение без этой песни - совсем не то!"

"Обязательно, вы классные, я бы за вас отдал голос".

Стоит отметить, что несмотря на то, что прием заявок на Национальный отбор уже официально открыт, "Пацики из Франека" не могут подать песню "Серце", ведь это напрямую нарушает правила конкурса. Как известно, трек должен быть новым и нигде ранее необнародованный/неисполненный.

Напомним, что недавно своими мыслями о Нацотборе поделилась Кристина Соловий.

Вас также могут заинтересовать новости: