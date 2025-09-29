По словам представителя Минобороны, ожидаются дополнительные поставки западных самолетов.

Авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen. Такое заявление сделал в интервью BBC заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, ожидаются дополнительные поставки самолетов. Среди них, кроме шведских истребителей, также американские F-16 и французские Mirage, которые уже эксплуатируются украинскими пилотами.

В то же время генерал-лейтенант не стал уточнять, когда они поступят и в каком количестве.

Видео дня

"Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, какие именно самолеты "ожидаются" – "Мираж", "Грипен", F-16 или только какой-то из них, Гаврилюк ответил так:

"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

Истребители Gripen для Украины

Ранее в Швеции не исключали продажу Украине своих истребителей Gripen. Однако министр обороны страны Пол Йонсон говорил, что это будет возможно только после завершения войны.

"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen... преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание совместного потенциала ВВС", – сказал он.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что JAS 39 Gripen имеют определенное преимущество перед американскими истребителями F-16 и французскими Mirage 2000. По его словам, они могут нести европейскую ракету большой дальности воздушного боя Meteor, дальностью поражения которой составляет 200 км.

Вас также могут заинтересовать новости: