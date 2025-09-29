В этом году соревнуются люди, чей лишний вес стал следствием пережитого стресса во время войны.

В воскресенье, 28 сентября, состоялась премьера популярного шоу "Зважені та щасливі", в котором люди с избыточным весом работают над собой, соревнуясь за денежный приз.

Длительная интрига завершилась - дата выхода Зважені та щасливі 2025 наконец объявлена, и теперь зрители могут спокойно наслаждаться новыми эмоциями и болеть за своих любимцев.

Зважені та щасливі 10 сезон - кого выбрали тренерами

В новом сезоне зрителей ждет яркий состав тренеров и экспертов. Неизменным тренером проекта остается Марина Боржемская, чьи подопечные не раз становились победителями прошлых лет.

К ней присоединился обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Алексей Новиков. Атлет, который установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 550 килограммов, теперь готов помочь участникам нового сезона выйти за собственные пределы возможного.

За правильное питание в "Зважені та щасливі" отвечает диетолог Светлана Фус - врач высшей категории и руководитель Центра нормализации веса.

А ведущим Зважені та щасливі стал действующий военный Даниэль Салем, чья история силы духа делает его идеальным кандидатом, чтобы поддерживать участников. В 2022 году телеведущий присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и выполняет задания в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена".

Кто соревнуется в этом сезоне

На этот раз в шоу "Зважені тащасливі 2025" сошлись 16 участников. У каждого из них своя личная история борьбы с лишним весом, но всех объединяет желание изменить жизнь и побороть лишние килограммы:

Виктория Армаш (рост 173 см, вес 147 кг);

Карина Колесникова (169 см / 165 кг);

Анна Маух (165 / 144);

Магдалина Димид (165 / 144);

Майя Безродная (164 / 130);

Карина Чернецкая (167 / 143);

Андрей Борис (190 / 174);

Вячеслав Грабовый (178 / 195);

Ольга Хейреддин (155 / 159);

Матвей Платцев (172 / 189);

Виктор Ярошук (172 / 229);

Азат Азатян (178/141);

Надежда Варчук (165/143);

Вадим Бойко "Боча" (177/147);

Виктория Бровенко (169 / 135);

Александр Снегуров (193 / 178).

Каждая история в шоу - это путь от борьбы к победе, от сомнений к силе, поэтому украинцы в очередной раз будут восторженно наблюдать за достижениями участников.

Зважені та щасливі - когда выйдет следующая серия

Напомним, что шоу выходит каждое воскресенье в 19:00 на телеканале СТБ. Выпуски публикуют на сайте СТБ и на YouTube-канале проекта.

Напомним, весной звезда проекта Анита Луценко сообщила, что в этом году решила отказаться от участия в шоу "Зважені та щасливі".

