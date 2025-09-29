Премьера OnePlus 15 и старт продаж ожидаются в октябре / фото OnePlus

Бренд OnePlus поделился официальным изображением своего следующего флагманского смартфона, который впервые показали не только сзади, но и спереди. Заодно в аккаунтах OnePlus в соцсетях появилась информация о некоторых технических характеристиках будущей новинки.

По словам производителя, OnePlus 15 – первый смартфон, изготовленный из некоего "нанокерамического металла аэрокосмического класса", который на 134% тверже титана и на 223% нержавеющей стали, а краска, благодаря особой технологии нанесения, стала более стойкой к потёртостям. 

На фото OnePlus 15 представлен в новой "песочной" расцветке Sand Dune, которая является дополнением к черной версии. Изображения также подтвердили отказ компании от привычной "шайбы" на задней панели в пользу "квадратного" блока камер.

Стали известны и некоторые технические спецификации. Смартфон будет укомплектован топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а экран имеет рамки толщиной 1,15 мм, частоту обновления сразу 165 Гц и встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Премьера OnePlus 15 и старт продаж запланированы на октябрь. Известно, что компания пропустит OnePlus 14 и сразу выпустит "пятнадцатую модель". Пропуск 14-го поколения связан с суевериями вокруг цифры 4 в азиатских странах.

Ранее в сети появилась информация, что OnePlus запретит перепрошивать свои смартфоны, купленные в Китае. До этого возможность разблокировать загрузчик уже убрали Samsung и Xiaomi.

