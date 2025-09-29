Премьер-министр Венгрии говорит, что "завтра Украины может не стать", если Евросоюз перестанет давать ей деньги.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, а вторжение венгерских дронов в ее воздушное пространство, по его мнению, не имеет никакого значения. Об этом он сказал в одном из подкастов, пишет Politico.

Отмечается, что он "поставил под сомнение" суверенитет Украины и отверг обвинения со стороны Киева в том, что венгерские разведывательные беспилотники нарушили воздушное пространство страны.

"Допустим, они пролетели там [в Украине] несколько метров, и что с того?" - высказался Орбан.

Также он посоветовал Украине уделять больше внимания своей восточной границе.

"Украина не является независимой страной. Украина не является суверенной страной... Если мы, то есть Запад, решим не давать ей ни одного форинта (венгерской валюты, - ред.), завтра Украины может не стать", - добавил он.

Инцидент с венгерскими дронами

Как сообщал ранее УНИАН, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство Украины нарушили, вероятно, венгерские дроны-разведчики. По его словам, предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился на Зеленского с обвинениями после его заявления о венгерских дронах. Он заявил, что президент Украины якобы видит "то, чего на самом деле нет". "Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости", - написал Сийярто.

По словам специалиста по системам связи, РЭБ и дронов Сергея "Флеша" Бескрестнова, неизвестные дроны летали на Закарпатье еще летом, после чего РФ ударила по заводу электроники в Мукачево. "Резюме: абсолютно все надо проверять и не думать, что чего-то не может быть в этой жизни", - отметил "Флеш".

