Основной сбор яблок традиционно проводится осенью. Чтобы яблоки, были твердые, сочные и вкусные, а не мучнистые и мягкие, то их нужно собрать в идеальное время.

Издание Homes and gardens пишет, что секрет сбора яблок сводится к трем отличительным факторам: их внешнему виду, вкусу и текстуре. Спелое яблоко должно быть полноценного цвета, сладким и сочным, а также легко отрываться от дерева.

Когда можно собрать яблоки

Яблоки созревают в разное время, но в целом сезон сбора урожая длится с середины августа по ноябрь. Первый шаг к пониманию того, когда собирать яблоки, - это знание сорта и его место в сезоне сбора урожая.

Так, ранние сорта, такие как Lodi, Carolina Red June и Discovery, созревают в начале августа. Затем следуют сорта среднего сезона, такие как Гала, Ханикрисп и Ред Барон, которые собирают с конца августа по сентябрь. Наконец, наступает время поздних сортов, как Голден Делишес и Грэнни Смит, которые собирают в конце сентября и октябре.

Однако на созревание яблок влияет множество факторов, поэтому невозможно рассчитывать на то, что урожай будет собираться в одно и то же время года.

Как объясняет Эрин Миттельштадт, генеральный директор The FruitGuys:

Сроки созревания ваших любимых сортов яблок будут варьироваться в зависимости от того, где вы живете, от погоды и других факторов.

Хотя сроки могут различаться от места к месту, они также могут варьироваться в пределах одного сада и даже на одном дереве. Это связано с тем, что все плоды на одном яблоне не созревают одновременно; это зависит от их расположения на дереве и уровня освещенности.

Как понять, что яблоки созрели

Чтобы понять, когда собирать яблоки, нужно обратить внимание на внешний вид, вкус и текстуру плодов.

Цвет

Во-первых, посмотрите, как изменился цвет плодов в течение сезона, так как это может быть ключевым показателем потенциальной зрелости.

Арис Кертис, менеджер по огородничеству в Enso Village в Хилдсберге, Калифорния, советует:

Кожица спелого яблока должна достичь полного цвета, характерного для данного сорта.

Поскольку яблоки бывают красного, зеленого или желтого цвета, необходимо знать, каким должен быть конечный цвет. Однако полагаться только на цвет не следует. Мелисса Аллен из Beechwood Orchards в Пенсильвании, предупреждает, что многим яблокам нужны прохладные ночи, чтобы "покраснеть".

"Если температура не понижается, они могут созреть полностью, не изменив цвет. В этом случае не стоит ждать, пока цвет изменится, потому что, если ждать, яблоки могут стать мягкими и перезреть на дереве", - добавляет она.

Вкус

Простой вкусовой тест поможет определить, созрело ли яблоко и готово ли оно к сбору. Что касается вкуса, Мелисса добавляет:

Спелое яблоко должно быть сладким и сочным, а незрелое - сухим и мучнистым.

С другой стороны, перезрелый плод будет мягким и кашицеобразным.

Текстура

Другим ключевым показателем является текстура плода и его связь с деревом. Спелое яблоко должно быть твердым, а не мягким, и легко отрываться от дерева. Если плод нужно сильно тянуть, то он не созрел.

Признаком того, что яблоки скоро отсоединятся, может быть просто большое количество упавших яблок на земле вокруг деревьев.

"Здоровые, спелые яблоки, как правило, падают с дерева естественным образом. Если вы видите это, то пора начинать сбор урожая", - добавляет Арис.

