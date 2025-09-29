Пара больше времени проводит в селе.

Рэперша Alyona Alyona впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Она рассказала об отношениях со своим возлюбленным и призналась, почему они не живут вместе в Киеве.

В комментарии программе "Тур звездами" Alyona Alyona заявила, что ее бойфренд при определенных обстоятельствах вынужден оставаться в Ивано-Франковской области и она это с пониманием принимает.

"Он не путешествует, он дома. Он дома не один. Есть человек, за которым ему надо ухаживать. Соответственно, он прикован к своим территориальным обстоятельствам. А я его в этом поддерживаю. Мне достаточно вот нашего общения такого, как оно есть, и достаточно того, что незачем тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не позволяю", - с юмором отметила артистка.

Более того, Алена призналась, что ей наоборот нравится ездить в родные края своего парня. Знаменитость с радостью проводит время в деревне.

"Мне так нравится, что я могу приехать туда, в то село, где, извините, со мной уже все перефоткались, уже никому ничего от меня не надо. Я себе хожу - простая Алена, стала на клумбе, что-то там этот... все говорят: "Бог в помощь". Я говорю: "И вам дай Бог здоровья". Мы можем пойти на грибы, мы можем пойти на рыбалку", - заявила она.

Репер добавила, что даже размышляет о своем переезде из шумного мегаполиса в тихое село. Для нее это как "два разных мира" и пока она не может определиться, где ей комфортнее.

"Как раз таки я разделила эти два мира. И сейчас даже я бы сказала, что в душе я думаю, в каком мире мне лучше. В мире публичности, в мире того, где ты только отдаешь и так мало получаешь, или в мире, где есть тепло, ласка, где ты отдаешь, а получаешь, наверное, вдвое больше. Мне 34 - я уже, знаете, что-то там думаю", - поделилась звезда.

В том же интервью Alyona Alyona отреагировала на слухи об участии ее коллеги Jerry Heil в Нацотборе на "Евровидение-2026".

