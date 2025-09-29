Температура в столице снизится на несколько градусов.

Последний сентябрський день в Киеве будет холодный и мокрый. Температура в столице снизится еще на несколько градусов, по сранению с понедельником. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут всего +8°...+10°. Ожидается пасмурная погода. Небо весь день будет сркыто за тучами и пройдет дождь.

Атмосферное давление практически в норме, 753-755 миллиметров ртутного столба. Ветер усилит ощущение прохлады, ведь его скорость будет 7-12 м/с.

Видео дня

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+12°, дождь.

В Одессе 30 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+16°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать новости: