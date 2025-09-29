Авиаэксперт объяснил уникальность уничтожения российского Ми-8 украинским FPV-дроном

Предположительно, что украинский удар пришелся на топливный бак российского вертолета.

Украинский оператор беспилотных систем смог максимально использовать удобное положение при наведении FPV-дрона на российский вертолет Ми-8. Вероятно, что украинский FPV-дрон был запущен с украинского вертолета.

Об этом авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко сообщил в эфире телеканала Суспільне.

Как отметил эксперт, скорее всего, Силы обороны поразили ударно-транспортный вертолет Ми-8 с модификацией "АМТШ".

"Это основной ударно-транспортный вертолет российской армейской авиации. Двигатели к нему выпускались до последнего времени, практически до 2023-2024 годов, на "Мотор Сичи" в украинском Запорожье. Если бы мы раньше разобрались с господином Богуслаевым, то российская авиация имела бы меньше таких вертолетов", - сказал Романенко.

Он отметил, что назначение этих вертолетов - перевозка небольших подразделений сухопутных войск у линии фронта. Этот вертолет способен взять на борт до 30 вооруженных воинов. И на специальном пилоне могут быть подвешены различные системы вооружения.

"Уникальность этой операции в том, что сложились хорошие обстоятельства, когда вертолет попался нашим операторам беспилотных систем, потому что российские вертолеты сейчас боятся подлетать близко к линии фронта. То есть, судя по всему, это был наш дальнобойный вертолет, который держит kill-зоны примерно день в 10-15 км за российской линией фронта. И вы видите - они на встречных курсах. Мастерство оператора этого дрона способствовало реализации этих очень выгодных условия, когда вертолет не надо догонять", - подчеркнул Романенко.

По мнению эксперта, украинским FPV-дроном, скорее всего, удалось попасть в район двигателей или топливной системы российского вертолета.

Сбитие российского вертолета - что известно

Как сообщал УНИАН, в районе населенного пункта Котляровка в Донецкой области украинским военным удалось сбить российский дорогостоящий вертолет Ми-8 с помощью дешевого FPV-дрона.

Этот опыт успешного уничтожения российского вертолета у линии фронта украинские защитники стремятся масштабировать, чтобы заставить российских захватчиков перестать летать вообще.

