Месячный тариф на газ в Украине обновил максимум: поставщики показали цены на октябрь

Украинцам поставляют "голубое топливо" девять компаний.

Украинские поставщики "голубого топлива" обнародовали цены на газ на октябрь 2025 года. Годовые тарифы, прогнозируемо, не изменились, а месячный тариф у одной из компаний превысил 26 гривень за кубометр, пишет Газправда.

Отмечается, что на рынке поставок природного газа бытовым потребителям, то есть населению, по-прежнему присутствуют девять поставщиков, пять из которых предлагают и годовые, и месячные тарифы.

Месячные ценники на "голубое топливо" в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр, что на гривню выше сентябрьского максимума. При этом годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Видео дня

Стоит заметить, что более 98% бытовых потребителей газа, а это более 12 миллионов домохозяйств, получают "голубое топливо" от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 грн за кубометр.

Как известно, годовой тариф от ГК "Нафтогаз Украины" действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Тариф на газ в Украине - последние новости

22 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство не рассматривает повышение тарифов на газ и коммунальные услуги для населения до завершения военного положения.

С 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения. Это предусматривает неизменность цен на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Вас также могут заинтересовать новости: