Семейный отдых – удовольствие не из дешевых. А потому большинство семей вынуждены экономить на всем, чтобы позволить себе такую поездку, а также тщательно выбирать направление для отдыха.

Эксперт по семейным путешествиям и основательница The Travel Mum Джен Карр поделилась с Express своими пятью любимыми и одновременно доступными вариантами для семейного отдыха.

"Как мама двоих детей и любительница выгодных покупок, я поставила перед собой цель доказать, что не обязательно тратить целое состояние, чтобы создать незабываемые семейные воспоминания. На самом деле, проявив немного гибкости и грамотно спланировав свой отдых, моей семье из четырех человек часто дешевле улететь за границу, чем провести отпуск здесь, в Великобритании", – отметила Джен.

5 лучших городов Европы для семейного отдыха этой осенью

1. Порту, Португалия. По словам Джен, этот красивый и компактный город отличается спокойной атмосферой и отлично подходит для короткой поездки.

2. Будапешт, Венгрия. Очаровательная венгерская столица станет хорошим выбором для семей, поскольку там всегда есть чем заняться. Можно, например, исследовать остров Маргит – рай без автомобилей, где есть детские площадки, картинг и мини-зоопарк.

"Приобретите карту Budapest Card, которая позволит вам пользоваться неограниченным количеством транспорта, совершить речной круиз и бесплатно посетить множество достопримечательностей – это отличная экономия для семей", – посоветовала эксперт.

3. Краков, Польша. Этот город сочетает в себе историю, очарование и доступность. Здесь предлагают множество развлечений для детей, а цены на проживание в отелях и ресторанах вполне доступны, что позволяет наслаждаться городом, не беспокоясь о каждой копейке. Особенно Джен советует посетить молочные бары (bar mleczny), где подают вкусные польские деликатесы.

4. Копенгаген, Дания. Хотя датская столица имеет репутацию дорогого города, семьям здесь доступны много бесплатных развлечений.

"Сэкономьте на питании, посетив фуд-холлы Копенгагена, где можно смешивать и сочетать доступные блюда. Рассмотрите возможность приобретения карты Copenhagen Card, которая дает право на неограниченный проезд в транспорте и посещение более 80 достопримечательностей. Вы можете бесплатно добавить детей в карту", – добавила Джен.

5. Прага, Чехия. Сказочная архитектура этого города мгновенно делает его любимым местом для семей, к тому же он доступен по цене. Можно просто прогуляться по Карлову мосту и посмотреть уличных артистов, также среди детей всегда популярны речные круизы.

При этом главный совет Джен по чешской столице – не пользоваться такси, а всегда выбирать поезда, ведь они недорогие и надежные.

Полезные советы семейным туристам

