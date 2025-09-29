Аварийная ситуация может иметь последствия не только для Украины, но и для Европы в целом.

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже шесть суток остается без связи с отечественной энергетической системой.

Питание систем безопасности обеспечивают резервные дизельные электростанции. Об этом со ссылкой на украинского инженера-атомщика Олега Корикова сообщает Госатомрегулирования.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждение, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий – все эти действия вполне могут привести к развитию событий по худшему сценарию", – считает специалист.

По его словам, пока запасы дизельного топлива и продолжительность работы дизельных генераторов остаются неизвестными. Особое беспокойство у экспертов вызывают системы охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех реакторах и в бассейнах выдержки.

Если ситуация со связью с украинской энергосистемой не изменится, а дизельное топливо закончится, то может возникнуть аварийная ситуация, которая будет иметь радиационные последствия не только для нашей страны, но и для Европы в целом.

Справка УНИАН. ЗАЭС является крупнейшей в Европе по совокупной мощности атомной электростанцией. В состав объекта входят шесть атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый. В марте 2022 года в ходе полномасштабной агрессии атомную электростанцию захватила российская армия.

Ранее западные специалисты уже предупреждали, что из-за длительного отсутствия внешних поставок электричества на Запорожской атомной электростанции возможен сценарий Фукусимы.

По словам генерального директора МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэля Гросси ситуация является "глубоко тревожной".

Также сообщалось, что россияне собираются строить на "Азовстали" военный объект с подключением к Запорожской атомной электростанции. В качестве доказательства этого были обнародованы фотокопии проекта планировки, разработанного "Донбасской национальной академией строительства и архитектуры".

