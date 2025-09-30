Эксперты отмечают, что многие пренебрегают правилами безопасности при пользовании микроволновой печью.

Микроволновые печи сейчас есть на каждой современной кухне. Они быстрые в работе, удобные и с их помощью можно почти без труда подогреть чашку кофе или миску супа. Однако, как оказалось, подогрев некоторых жидкостей в микроволновой печи может быть опасным, пишет Leravi.

Указывается, что то, что кажется простой задачей, может представлять риск серьезных ожогов. Независимо от того, идет ли речь о воде, молоке или кофе, понимание научных принципов нагрева в микроволновой печи может уберечь вас от мучительных несчастных случаев.

В материале говорится, что микроволновая печь изменила способ приготовления и разогрева пищи. Благодаря этому прибору можно быстро разморозить блюдо, разогреть остатки пищи или даже приготовить какое-то простое блюдо без лишних хлопот на плите. Отмечается, что нередко именно микроволновую печь покупают первой в дом, потому что прибор экономит время и усилия.

Видео дня

Однако, несмотря на популярность этого прибора, многие пользователи игнорируют основные правила безопасности, изложенные в инструкции от производителей. Одна из самых недооцененных опасностей - нагрев жидкостей.

На первый взгляд кажется, что для того, чтобы нагреть в микроволновой печи воду, надо лишь налить воду в чашку, которая пригодна для использования в ней, а также нажать "старт". Наибольший риск представляет явление, которое называется перегревом или кавитацией.

Указывается, что в отличие от кипячения на плите, где пузырьки указывают на то, что вода горячая, перегретые жидкости могут достигать температур, превышающих их нормальную температуру кипения, при этом не демонстрируя никаких признаков.

Издание отмечает, что при перемешивании такой жидкости можно случайно получить ожог, или если пролить ее. Более того, емкость с жидкостью может взорваться в микроволновой печи и повредить прибор.

В статье говорится, что многие люди не осознают этой невидимой опасности, поскольку жидкость выглядит спокойной и стабильной вплоть до момента взрыва.

Поэтому, многие производители такой бытовой техники настоятельно не рекомендуют нагревать жидкости в микроволновой печи в течение длительного времени. Также всегда стоит проверять, подходит ли посуда, в которой жидкость для использования в микроволновке.

Еще эксперты советуют всегда оставлять немного места в емкости, поскольку жидкости может стать больше. Не стоит сразу извлекать посуду из микроволновки, дайте жидкости постоять несколько секунд после нагрева, прежде чем ее снимать. Это позволяет теплу распределиться равномерно и уменьшает риск внезапных испарений.

Другие советы по использованию микроволновой печи

Ранее УНИАН сообщал, что есть продукты, которые нельзя ставить в микроволновую печь, потому что это может нанести вред здоровью, вызвать беспорядок на кухне или стать причиной взрыва. В списке указано 8 продуктов, которые не стоит разогревать в микроволновке, чтобы избежать последствий.

Также мы писали, что эксперты по отоплению назвали "вампирские" приборы, которые либо тратят много электроэнергии за короткое время, либо дорогие, потому что работают постоянно. Они составили перечень популярных приборов, которые есть в каждой квартире и рассказали, сколько света они потребляют.

Вас также могут заинтересовать новости: