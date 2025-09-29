Компания попытается громко выйти на рынок, зная, что данный сегмент уже насыщен предложениями других компаний.

Президент Samsung Display Ли Чонг заявил журналистам, что корпорация готовится к массовому производству OLED-экранов с диагональю 8.6 дюйма для смартфонов "одной крупной американской компании".

Чонг отказался объяснить, кто был этим клиентом, но нет никаких сомнений, что речь идет об Apple, пишет AppleInsider. Сегодня на рынке не так много "американских производителей смартфонов", а крупный – всего один. К тому же, Samsung уже несколько лет является ключевым поставщиков OLED-дисплеев для iPhone и iPad.

Напомним, летом сообщалось, что Apple готовится к запуску своего первого складного смартфона в 2026-м и заказала до 8 миллионов гибких дисплеев у Samsung Display. Панель создается по новой технологии и никогда до этого не использовалась в устройствах серии Galaxy Z Fold.

Если слухи подтвердятся, iPhone Fold станет частью серии iPhone 18. Марк Гурман из Bloomberg писал, что складной айфон получит дизайн, "напоминающий два iPhone Air, расположенных бок о бок". Это будет одно из самых тонких устройств Apple в истории.

Среди других характеристик – гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и четыре камеры. Форм-фактор iPhone Fold будет книжным, в духе Galaxy Z Fold, позволяя владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты из Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

Bloomberg рассказывал, какие гаджеты выпустит Apple в ближайшее время. Пользователей ждут новые ноутбуки, планшеты и еще пару девайсов.

