Генерал отметил, что НАТО не может позволить себе сбивать беспилотники стоимостью две или три тысячи долларов дорогостоящими ракетами.

Командующий Объединенными силами НАТО в Бранссуме генерал Инго Герхарц заявил, что странам-членам Альянса необходимо поучиться у Украины противодействию угрозам воздушному пространству. Такое заявление он сделал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности 2025.

Герхарц подчеркнул необходимость синхронизации усилий среди стран НАТО для противодействия угрозам воздушному пространству. Он также высказался о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши.

"Хорошая новость заключается в том, что мы в принципе что-то сделали", - сказал генерал.

Герхарц отметил, что из почти 20 российских беспилотников тогда удалось сбить только 3 дрона, так как они залетали в воздушное пространство Польши в разное время. Тем не менее он признал, что их перехват при помощи истребителей является нецелесообразным.

"Мы не можем позволить себе сбивать беспилотники стоимостью две или три тысячи долларов ракетами стоимостью в миллионы долларов. Мы все знаем, что это неэффективно, и мы не смогли бы это долго продолжать это, если бы пришлось... Нам необходимо найти другие решения и вложить больше ресурсов в различные сферы", - заверил Герхарц.

Генерал напомнил, что недавно было принято решение о создании Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию. По его словам, обучение у Украины позволит странам Альянса научиться лучше справляться с различными вызовами.

Кроме того, Герхарц выразил надежду, что "стена дронов" позволит защитить воздушное пространство НАТО от вражеских беспилотников и других угроз.

"Сейчас очень важно дополнять и синхронизировать эту деятельность в различных сферах", - подчеркнул он.

НАТО рассматривает новый план по сбитию российских самолетов

Ранее The Times со ссылкой на высокопоставленного командующего Альянса писало, что НАТО готово рассмотреть ужесточение правил применения силы на восточном фланге, чтобы упростить возможность сбивать российские самолеты. Уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря, куда был направлен фрегат противовоздушной обороны.

Отмечается, что некоторые государства-члены НАТО, которые находятся близко к РФ, призывают Альянс пойти на более решительные шаги.

