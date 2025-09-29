Украина уже в октябре может получить от США первую партию ракет ERAM.

Соединенные Штаты Америки дали разрешение для Украины на удары своим вооружением по территории Российской Федерации. Однако пока неизвестно, какие средства поражения для этого будут использованы.

"Нам передавались ракеты ATACMS. Есть ли они у нас на складах или нет? Ну, сказать, довольно трудно. Последнее применение было достаточно давно. На моей памяти это более трех месяцев", – рассказал в эфире "Радио NV" высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

В то же время он напомнил, что Украина уже в октябре ожидает получить от США первую партию ракет ERAM. Эксперт отметил, что первые передачи будут небольшого количества – до нескольких десятков единиц. Однако в целом Вашингтон должен передать Украине более 3000 таких ракет.

"Это очень упрощенные крылатые ракеты, которые делаются на основе 250 килограммовой авиационной бомбы. Ну, то есть это гораздо меньше, если сравнить с боеголовкой того самого Фламинго или Нептуном. Но здесь главное их низкая стоимость и огромное количество", – добавил Нарожный.

Он отметил, что заявленная дальность этих ракет – 500 километров. И если раньше Украина имела возможность бить американским вооружением максимум на 100 километров, то новое разрешение значительно увеличивает возможности для Сил обороны.

"Если мы будем иметь возможность наносить удар вглубь территории, мы можем говорить об уничтожении ВПК, мы можем говорить об уничтожении тех же теплоэлектростанций, как произошло, например, в Белгороде, и других объектов, которые являются частью военно-промышленного комплекса или экономической машины, которая работает на экономику России для того, чтобы продолжать войну", – отметил эксперт.

Удары по РФ: что известно

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп предоставил разрешение на удары по территории России. В то же время он сказал, что в некоторых случаях Пентагон не давал Украине разрешения на осуществление таких ударов.

Также ранее СМИ писали, что Украина должна уже в октябре получить от США первую партию из 3350 крылатых ракет ERAM. Отмечается, что первая партия будет составлять 10 ракет. Однако уже с начала 2026 года объемы передачи этого типа боеприпаса будут увеличены.

