Небольшое ослабление гривни на прошлой неделе временное и не похоже на начало длительной девальвации.

В течение прошлой недели гривня относительно доллара несколько снизилась, однако изменения были умеренными и не угрожающими.

УНИАН опросил финансовых экспертов относительно ситуации на валютном рынке и рекомендаций относительно того, покупать или продавать доллары сейчас.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что на прошлой неделе среднее официальное значение гривни составляло 41,38 грн/долл., а официальный курс на сегодня, 29 сентября, Нацбанк установил на уровне 41,47 грн/долл. (против 41,25 грн/долл. в прошлый понедельник), то есть стоимость американской валюты увеличилась чуть более чем на 20 копеек за 1 доллар.

"На прошлой неделе наличный курс доллара почти не отличался от официального - люди массово не бросались покупать валюту, поэтому средние курсы в кассах банков менялись очень умеренно", - рассказала эксперт.

По словам Золотько, разница между официальным и наличным курсом оказалась еще меньше целевого показателя в 1% - всего 0,11%, то есть рынок был достаточно спокойным.

Банкир отметила, что небольшое ослабление гривни временное и не похоже на начало длительной девальвации - неделя фактически завершилась на тех же уровнях, с которых началась, а Национальный банк продает валюту, чтобы уменьшать валютные колебания.

"Если не будут соблюдены сроки поступления валюты или появятся неблагоприятные геополитические новости - курс может ненадолго ослабнуть, и наоборот, большие поступления способны временно укрепить гривню. Поэтому приобретение или продажу долларов или евро можно осуществлять в необходимых объемах, не пытаясь найти самое дешевое или самое дорогое предложение", - советует Золотько.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, в свою очередь, рассказывает, что сейчас ситуация на валютном рынке является логическим продолжением августовских трендов - курсы валют остаются на вполне приемлемом уровне. Так, курс доллара колеблется в промежутке 41,2-41,6 грн, а евро находится в пределах 48-49 грн (правда, тяготея больше к верхней границе).

"Конечно, осенью обычно наблюдается оживление в состоянии покупателей, однако в этом году оно не превышает 5-7%. И в рамках режима "управляемой гибкости" Национальный банк осуществляет интервенции, уравновешивая предложение со спросом. Поэтому дезактивируется базовая причина для курсовых изменений: баланс спроса и предложения может свидетельствовать об относительном постоянстве курсов (не берем в расчет текущие курсовые изменения, которые по-настоящему являются копеечными)", - рассказал банкир.

По его словам, курс евро по-прежнему формируется на соотношении пары доллар/евро на мировых рынках и соответствующей коррекции в паре гривня/доллар. Однако, отмечает Мамедов, уже достаточно длительное время соотношение этих мировых валют находится в пределах 1,15-1,18.

"То есть причин для того, чтобы курс евро в Украине неожиданно подался вверх, почти нулевые. Конечно, в мире царит неопределенность - как геополитическая, так и кое в чем экономическая, однако не стоит ожидать, что доллар или евро как-то внезапно обесценятся и рухнут в инфляционную пропасть. Они остаются в статусе мировых валют", - сказал Мамедов.

Что касается рекомендаций гражданам, имеющим излишек гривни, относительно вложений, банкир советует не скупать валюту, по крайней мере не делать это хаотично и "на все деньги".

Мамедов добавил, что лучше всего диверсифицировать риски, однако с приоритетом гривни. Если же граждане отдадут предпочтение депозитам, то наиболее прибыльными будут вклады на срок 6-9 месяцев и один год.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась сразу на 16 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,10 до 41,85 гривни. По его мнению, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,80 до 49,20 гривни, а в обменниках - от 47,90 до 49,10 гривни.

