Сирия сейчас является единственной страной, с которой Украина дважды устанавливала дипломатические отношения - 31 марта 1992 года и 24 сентября 2025 года, непосредственно во время встречи президентов Украины и Сирии. А также одной из немногих, с кем мы такие отношения официально разрывали - это произошло в 2022 году.

Впрочем, действительно ли новая Сирия является нам дружественной? Безусловно, она не является враждебной, что уже достаточно хорошее достижение. Ведь Асад когда-то "клялся" предоставить Кремлю 16 тысяч наемников для войны Путина против Украины, но не смог. Однако через сеть российских "туристических агентств" в РФ заехало действительно много сирийских наемников - тысячи, хотя и не десятки тысяч.

Преимущественно тех, кто уже воевал в гражданской войне в Сирии под руководством российских частных военных компаний. Это вообще традиционная для РФ практика - "переезжать" на украинские фронты из Африки или Азии вместе с местными "боевыми рабами", которых что в Сирии, что в Украине использовали как "дешевых штурмовиков". Так же они тянут своих миньонов и из Буркина-Фасо, и из других стран третьего мира.

Таким образом, уже то, что мы восстановили отношения с новой сирийской властью автоматически уменьшает "кормовую базу" для российских ЧВК, что уже неплохо. Но действительно ли обновленная Сирия стала нам дружественной? Она так долго подвергалась репрессиям и жестокости со стороны россиян, которые именно на сирийских городах "протестовали" свою тактику разрушения городов "огневым валом" артиллерии, что, вроде бы, альтернатив здесь и быть не может. Но в реальности все сложнее.

После первых откровенно антироссийских заявлений и действий зимой и весной (сразу после победы революционеров), сейчас переходное правительство аш-Шараа стало "дрейфовать" куда-то не в ту сторону.

Вот, например, еще в мае Сирия "вытесняла" РФ из ключевого сирийского порта в Тартусе где, по совместительству, была главная база российского флота за рубежом, которая обеспечивала логистику РФ во всем регионе Африки и на Ближнем Востоке. Предшествовало этому расторжение контракта с РФ на управление этим портом, который передавался россиянам в аренду на 49 лет.

А уже в августе стало известно, что новые сирийские банкноты, где будет на два нуля меньше, чем было у Асада, печатает именно российский "Гознак". Да, он печатал деньги и для правительства Асада, но это уже новый контракт на новые банкноты. Хотя еще в том же мае сирийские власти планировали перенести эти заказы в Германию или ОАЭ. Передумали...

Россиян с их баз в Сирии так и "не дожали" - их стало количественно меньше, но они сидят там и сейчас. А во время июльского визита сирийской делегации во главе с главой МИД и минобороны (что показательно) в Москву, стороны договорились об "инвентаризации" и продлении соглашений между РФ и Сирией, привлечении РФ в "постконфликтное восстановление страны" и "ускорении" восстановления межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Наиболее показательным (и циничным) было заявление Лаврова, где он "поблагодарил за обеспечение безопасности российских граждан и объектов в Сирии", имея в виду военные базы и российских воинов, которые еще недавно буквально охотились за сирийской оппозицией и разрушали там целые города авиацией. А теперь - все ок. Руки пожимают... Неудивительно, что именно летом помощь от ЕС пошла на спад.

И это на фоне того, что Украина не является сторонним зрителем в сирийских событиях, хотя наш вклад, конечно, не был там ключевым.

Несмотря на то, что официально Украина отрицает свою вовлеченность в сирийские декабрьские события, когда режим Башара Асада был свергнут, еще в июле прошлого года наш ГУР признавал удары по тем же российским аэродромам в Сирии, за "обеспечение безопасности" которых сейчас так благодарил Лавров новую сирийскую власть.

Да и сам Кремль и Тегеран целую медийную кампанию и выступления в ООН посвящали привлечению Украины в события сирийской революции. А уже то, что украинская официальная делегация во главе с министром иностранных дел Сибигой среди первых посетила Дамаск (уже в декабре - буквально через несколько дней после свержения Асада) свидетельствует о нашей заинтересованности в этой стране. Заинтересованы мы ею из-за вовлеченности - и уязвимости - там РФ.

Именно в декабре Дамаск и Киев договорились о восстановлении отношений, а украинские дипломаты даже вывесили украинский флаг над бывшим зданием посольства Украины, которое было здесь ликвидировано еще в 2016 году (сейчас за этот регион отвечает наше посольство в Ливане).

Тогда же Украина предоставила сирийцам гуманитарную помощь в виде 500 тонн муки по программе "Зерно из Украины", а также создала "международную гуманитарную коалицию "Продовольствие из Украины", где украинское продовольствие закупалось бы западными донорами (прежде всего европейцами) для нужд сирийцев.

В марте текущего года эта и другие инициативы обсуждались на конференции в Брюсселе, где было выделено на поддержку Сирии 5,8 миллиарда евро и было согласовано дальнейшее снятие санкций и различных ограничений, которые постепенно стали ликвидировать сразу после бегства Асада в РФ.

И Украина на этой конференции откровенно лоббировала увеличение поддержки для Сирии (и не только потому, что это дополнительные закупки украинского зерна за европейские деньги).

На фоне тех контактов зимы-весны 2025 года, нынешнее восстановление дипотношений президентами Зеленским и аш-Шараа в Нью-Йорке состоялось очень рутинно и без фанфар. Украинская сторона ограничилась коротким сообщением на пару абзацев, а сирийская - и того меньше, больше концентрируясь на встречах с европейцами, американцами и тому подобное.

Причина такого поведения сирийцев довольно проста - Эрдоган и сложная ситуация в стране, где протурецкая власть теряет позиции. Фактически, Сирия начинает работать по турецкой "схеме" нейтралитета, когда ты зарабатываешь политические баллы (а часто просто зарабатываешь) одновременно и на РФ, и на Украине, и на ЕС с США. Что, безусловно, не устраивает всех, кроме Кремля, для которого "разделяй и властвуй" это кредо всей внешней политики.

Да, Сирия сейчас как та "девушка на выданье". Сирийцы получают украинскую муку, европейские деньги и российскую нефть . Уже новая власть наращивает поставки российской подсанкционной нефти. Ее объемы уже превысили, по данным западных СМИ, уровень времен господства Асада. Так зачем же выбирать какую-то отдельную сторону, если выгоднее быть посредником?

Но эта ситуация "размывает" и без того слабый суверенитет Сирии, а РФ распространяет свое влияние именно через нефть и оружие - если покупаешь, то ты уже зависим. Тем более, что российская "закладка" в виде военных баз, которые "забыли" выгнать из Сирии, набирает мощность именно как центр сопротивления новой власти.

Потому что "одной рукой" Путин жмет руки министру иностранных дел Сирии, а другой - пытается объединить проасадовские силы в единый фронт под "брендом" Сирийского народного сопротивления, координируемого самим Асадом, который находится в РФ.

Аш-Шараа, как давний враг Кремля, не может этого не понимать. Но он в безвыходном положении. Власть его слабеет, а никто - в том числе и турки - не готовы оказать помощь в противостоянии с Израилем.

Израиль же фактически строит на части занятых друзьями территорий собственно "ЛДНР" на юге Сирии. Плюс активизировались курды на северо-востоке (в СМИ циркулируют слухи, что также не без содействия Израиля, хотя пока проверенных доказательств нет). На западе же недобитки проиранской Хезболы на границе с Ливаном наладили контрабанду оружия (и не только), из-за чего там тоже стабильно "горячо".

Плюс, на юге, в условиях неспособности власти дать отпор, образовался "Исламский фронт сопротивления", который направлен на "освобождение территорий от израильской оккупации", но действует - в координации с асадитами. То есть снова "рука Кремля".

Кремль позиционирует себя как посредник с Израилем и предлагает сирийцам сохранить российское влияние в стране и даже усилить его в обмен на деньги, нефть и безопасность. Во время той же встречи с сирийцами в Москве РФ предложила возобновить "патрулирование границы" как буфера между Израилем и Сирией, где Кремль взял бы на себя любимую роль "миротворца". Чтобы сделать зависимыми от себя сразу и Сирию, и Израиль, и Турцию с Ираном, и даже США с ЕС и КНР, которые зависимы от цен на нефть и торговых потоков в обход РФ.

Интересно, что российские СМИ подали это предложение как инициативу Дамаска, хотя израильские медиа это опровергают - это было именно российское предложение, а медийную кампанию они запустили, чтобы дискредитировать аш-Шараа в глазах европейцев.

Но выглядит так, что предложение согласовано с Израилем, которому россияне удобнее и "привычнее", чем новая протурецкая власть на границе.

Ведь с Турцией Израиль на грани войны - как раз за влияние за Сирию и регион в целом. Не зря турки "накачивают" войсками Кипр и проводят совместные учения с Египтом, все больше налаживают контакт с монархами Персидского залива, на фоне крайне агрессивной политики Нетаньяху (ракетный удар по Катару стал "красной линией" для большинства государств региона). Турки восстанавливают "круг врагов" вокруг Израиля, который, как будто, и сам рад всех вокруг соседей сделать врагами.

И получается, что Кремль сейчас одновременно поддерживает все стороны конфликта, специально "разжигая" Сирию и Ближний Восток. Он ослабляет новую сирийскую власть, одновременно "подкупая" ее нефтью и обещаниями, делает ее все более зависимой от российского "посредничества", но и поддерживает агрессивные инициативы Израиля в отношении самой же Сирии. Параллельно поддерживая Палестину, ХАМАС и Иран против Израиля.

Да, на Востоке все сложно. Но главная проблема, что Кремль там, при противоречивой активности (где не надо) и пассивности (где, наоборот, надо действовать) Трампа, постепенно восстанавливает свои позиции.

Собственно, об этом и ехал договариваться аш-Шараа в Нью-Йорк, вместе с его "патроном" Эрдоганом - искать поддержки Трампа, который один имеет влияние на Нетаньяху. Потому что если не получить поддержку от Запада - прежде всего США и ЕС, то у Сирии фактически не будет выбора, кроме как идти на поводу у РФ. А это ставит под сомнение в том числе и украинские усилия в регионе по преодолению там российского влияния.

И это при том, что ЕС крайне заинтересован в проекте газопровода "Катар-Европа", который должен проходить по территории Сирии и Турции.

Стоит добавить, что РФ вмешалась в сирийскую гражданскую войну именно тогда, когда началась подготовка к реализации этого проекта. Какое совпадение...

То, что проект турецко-катарский - не очень нравится и Израилю, его интересы совпали с российскими.

Плюс по территории Сирии идет одна из важных веток "Шелкового пути" в обход РФ, который будет заблокирован до тех пор, пока там будет продолжаться война и не будет централизованной власти. А тем временем китайские товары в Европу будут проходить по территории РФ и Беларуси, которые на этом и будут зарабатывать. Что вряд ли соответствует интересам как ЕС, так и Украины.

О том, насколько это все важно для Турции нечего и говорить. Причем турки увязывают "сирийский кризис" и "украинский конфликт" в единую проблему. Не зря Эрдоган едва ли не все переговоры с лидерами других стран начинает под предлогом "Украины и Сирии".

В обоих направлениях Анкара является прямым соперником Кремля, однако зависимость слабой турецкой экономики от заработка на посредничестве между РФ и Западом делает Эрдогана не готовым дать россиянам отпор. По крайней мере пока что. Конечно, если ему здесь не "помогут" европейцы и Трамп своими пошлинами и санкциями, которые заблокируют российские поставки в том числе и по турецкой территории.

Современная Сирия пока не обрела полную субъектность. Удержать победу оказалось сложнее, чем ее одержать.

Особенно, когда у тебя нет покровителей, которые бы не были так или иначе зависимы от Кремля, а новые потенциальные партнеры действуют непоследовательно и нерешительно.

А это способствует и "откату" сирийско-украинских отношений. В результате, надеясь на надежного союзника, который подвергался ударам и издевательствам российских захватчиков, как и мы - с 2015 года, мы получили очередную "нейтральную" страну, которая все больше теряет субъектность из-за слабости. А слабость способствует возвращению российского влияния.

Но Сирия стоит того, чтобы за нее побороться и нам, и европейцам (даже при бездействии Трампа), ведь это ворота одновременно и в Азию, и в Африку. Кто контролирует Сирию - тот контролирует и Ближний Восток. И нам нужно, чтобы там были дружественные нам и ЕС силы, а не "Асад 2.0". Рычаги влияния у нас и у европейцев в регионе еще есть, но с каждым месяцем их становится все меньше.